https://uz.sputniknews.ru/20221230/oni-ne-smogut-voevat-v-nato-vyyavili-kriticheski-vajnoe-slaboe-zveno-31189214.html

"Они не смогут воевать". В НАТО выявили критически важное слабое звено

"Они не смогут воевать". В НАТО выявили критически важное слабое звено

Похоже, в НАТО нашли белую ворону. Сразу несколько ведущих западных СМИ обрушились с острой критикой на бундесвер.

2022-12-30T21:00+0500

2022-12-30T21:00+0500

2022-12-30T21:00+0500

колумнисты

нато

оружие

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Обвинили во многих грехах: начиная от недостаточной помощи Украине и заканчивая неспособностью воевать. О том, почему Берлин становится обузой для союзников, — в материале РИА Новости.Проблемная БМПВ Германии, как известно, очень мощное машиностроение — как гражданское, так и военное. Немецкие автомобили и боевая техника долгие годы были образцом качества. Однако разработчики концерна Rheinmetall свое последнее детище явно не смогли довести до ума. Боевую машину пехоты Puma приняли на вооружение в 2015-м. Для нужд армии изготовили около 350 единиц.Эта БМП стала самой тяжелой и дорогой в мире. На бумаге ТТХ выглядят внушительно. Боевая масса — 43 тонны, лобовая броня выдерживает попадание 45-миллиметрового снаряда, комплекс активной защиты MUSS, скорострельная 30-миллиметровая автоматическая пушка, двигатель 1088 лошадиных сил, скорость по шоссе — до 70 километров в час. Экипаж — три человека, до шести бойцов в десантном отделении. Современная система управления огнем повышает точность стрельбы и улучшает взаимодействие с другой техникой подразделения.Проблемы выявились, когда машины поступили в войска. Они оказались очень капризными, требовали повышенного внимания технических служб, страдали десятками "детских болезней".В недавних учениях по разным причинам вышли из строя все 18 задействованных БМП Puma. Наиболее распространенные причины — дефекты механизма поворота башни, "клинящая" пушка и неисправности в электронике. В кабине водителя одной из машин даже возник пожар. В итоге в Берлине решили временно отказаться от дальнейших закупок.В январе 2024-го эти 18 БМП Puma должны были включить в состав Оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF) — основного многонационального подразделения альянса, предназначенного для экстренного реагирования на кризисные ситуации. Однако после неудачи командование бундесвера решило привлечь БМП Marder, принятые на вооружение в 1970-м.Это вряд ли обрадовало Вашингтон и Брюссель.Нехватка артиллерииЕще одна проблема — малые запасы ствольной артиллерии. По данным Минобороны Германии, опубликованным в The Times, из 121 самоходной гаубицы PzH 2000 калибра 155 миллиметров две трети (около 80 единиц) не годятся для военной службы. Кроме того, из 14 самоходок, переданных ВСУ, шесть уже отправили в Литву на ремонт из-за нехватки запчастей. Европейские гаубицы попросту не выдерживают темпов боевых действий и быстро расходуют ресурс.Не хватает специальных горюче-смазочных материалов для холодного времени года. Советскими ГСМ, которых на украинских складах пока достаточно, их не заменить. С учетом того что в Донбассе сейчас настоящие "грязевые ванны" и снабжение фронта сильно затруднено, украинские артиллеристы в какой-то момент рискуют остаться вообще без западных пушек.Есть в бундесвере трудности и с боеприпасами. Газета Die Welt подсчитала, что снарядов для армии хватит максимум на несколько дней интенсивных боевых действий. Быстро компенсировать не получится: оборонная промышленность попросту не рассчитана на массовый выпуск калибра 155 миллиметров.Ситуация осложняется и дефицитом сырья. Необходимый для производства снарядов хлопковый линт Германия завозит из Китая, а КНР в начале декабря по неизвестным причинам задержала отправку очередной партии. В бундесвере признали, что за последние месяцы время выполнения заказов на этот материал увеличилось втрое.Дефицит самолетов и людейИздание Spiegel утверждает, что вооруженные силы испытывают трудности практически со всеми видами оружия и техники. По оценкам, боеготовность Сухопутных войск — 41 процент.Ранее командование ВВС проинформировало министра обороны, что из 77 многоцелевых вертолетов NH-90 относительно исправны лишь 44, а в полной боевой готовности — всего девять.Ненамного лучше ситуация и с ударным вертолетом "Тигр". Из 53 закупленных машин в войсках — 36, в боевой готовности — 12. Причем применение "Тигра" было бы обязательным в любой операции бундесвера за границей — ведь это основной вертолет огневой поддержки.Из 93 бомбардировщиков "Торнадо" в войсках — 57, в боевой готовности — 20. Это давно устаревшая модель, однако в коалиционном правительстве ФРГ до сих пор спорят о преемнике. Так, партия СДПГ выступает против закупки американской воздушной техники."Торнадо" относится к третьему поколению реактивных самолетов, принят на вооружение в 1980-м. Именно эта машина — штатный носитель американских ядерных бомб, размещенных в Германии.На боеспособность серьезно влияет и нехватка квалифицированных кадров, особенно в авиации, артиллерии и киберподразделениях. Дефицит специалистов в разных видах и родах войск ФРГ достигает 21 тысячи человек. И пока неясно, как министр обороны Кристина Ламбрехт собирается решать накопившиеся проблемы. Германская промышленность напрямую зависит от дешевых энергоносителей, которые поставляла Россия. Введя санкции против Москвы, Берлин оказал медвежью услугу собственной армии.

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2022

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

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Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

нато оружие бмп военнослужащие украина германия