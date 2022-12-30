https://uz.sputniknews.ru/20221230/shavkat-mirziyoev-sozvonilsya-s-gurbanguly-berdymuxamedovym-31172183.html
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Политики рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых в течение уходящего года.
2022-12-30T09:03+0500
2022-12-30T09:03+0500
2022-12-30T09:03+0500
политика
мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
переговоры
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также практическую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан и Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в этом году.В завершении беседы Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.Читайте также: Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя
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узебкистан туркменистан шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов
узебкистан туркменистан шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Политики рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых в течение уходящего года.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также практическую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан и Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в этом году.
"С большим удовлетворением отмечена значительная активизация взаимодействия по всем приоритетным направлениям. Растут объемы торговли, реализуются совместные проекты кооперации в области промышленности, энергетики, развиваются плодотворные межрегиональные контакты, осуществляются программы в рамках культурно-гуманитарного обмена", - сообщает пресс-служба.
В завершении беседы Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.