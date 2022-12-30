https://uz.sputniknews.ru/20221230/shavkat-mirziyoev-sozvonilsya-s-gurbanguly-berdymuxamedovym-31172183.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Политики рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых в течение уходящего года.

2022-12-30T09:03+0500

2022-12-30T09:03+0500

2022-12-30T09:03+0500

политика

мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

переговоры

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также практическую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан и Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в этом году.В завершении беседы Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.Читайте также: Мирзиёев: прежде всего нам нужно поднять авторитет учителя

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