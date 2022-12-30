https://uz.sputniknews.ru/20221230/v-uzbekistane-uvolili-rektorov-dvux-vuzov-31172418.html

В Узбекистане уволили ректоров двух вузов

В Узбекистане уволили ректоров двух вузов

Без руководителей остались Узбекский университет мировых языков и Бухарский инженерно-технологический институт.

2022-12-30T09:59+0500

2022-12-30T09:59+0500

2022-12-30T09:59+0500

общество

вуз

ректор

увольнение

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В Узбекистане от занимаемой должности освобождены два ректора вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего профессионального образования.Улугбека Азизова освободили от должности ректора Узбекского государственного университета мировых языков, которую он занимал с августа 2020 года.Без руководителя остался и Бухарский инженерно-технологический институт. Его ректором был Нусратулло Баракаев, занимавший должность с марта 2019 года.Причина увольнения не называется.Читайте также: Россия увеличит количество бюджетных квот для узбекистанских студентов до 800 мест

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