Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

"Будет продолжена совместная работа по наращиванию продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, партнёрского взаимодействия в СНГ, ШОС и других многосторонних структурах, что отвечает коренным интересам народов и идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии", - говорится в поздравительной телеграмме.