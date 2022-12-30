https://uz.sputniknews.ru/20221230/vladimir-putin-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-s-novym-godom-31186879.html
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
Совместная работа по наращиванию двустороннего сотрудничества отвечает коренным интересам народов, подчеркнул российский лидер в поздравительном послании.
2022-12-30T16:51+0500
2022-12-30T16:51+0500
2022-12-30T16:51+0500
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом.В поздравительном послании узбекистанскому президенту Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в уходящем году две страны отмечали 30-летие установление дипломатических отношений и продолжили развивать стратегическое партнерство и сотрудничество.Читайте также: Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым
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владимир путин шавкат мирзиёев поздравительное послание с новым годом
владимир путин шавкат мирзиёев поздравительное послание с новым годом
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом
Совместная работа по наращиванию двустороннего сотрудничества отвечает коренным интересам народов, подчеркнул российский лидер в поздравительном послании.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом.
В поздравительном послании узбекистанскому президенту Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в уходящем году две страны отмечали 30-летие установление дипломатических отношений и продолжили развивать стратегическое партнерство и сотрудничество.
"Будет продолжена совместная работа по наращиванию продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, партнёрского взаимодействия в СНГ, ШОС и других многосторонних структурах, что отвечает коренным интересам народов и идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии", - говорится в поздравительной телеграмме.