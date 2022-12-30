https://uz.sputniknews.ru/20221230/vladimira-norova-osvobodili-ot-doljnosti-glavy-mid-31183528.html

Владимира Норова освободили от должности главы МИД

Владимира Норова освободили от должности главы МИД

Исполняющим обязанности министра иностранных дел стал Бахтиёр Саидов, ранее занимавший должность министра народного образования.

2022-12-30T13:49+0500

2022-12-30T13:49+0500

2022-12-30T13:49+0500

политика

владимир норов

министры иностранных дел

министр

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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Владимир Норов освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Исполняющим обязанности министра иностранных дел назначен Бахтиёр Саидов, до этого момента занимавший должность министра народного образования республики.Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.Читайте также: В Сурхандарьинской области назначен новый хоким

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владимир норов освобожден от должности министерство иностранных дел министр бахтиёр саидов министр народного образования