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https://uz.sputniknews.ru/20221230/vladimira-norova-osvobodili-ot-doljnosti-glavy-mid-31183528.html
Владимира Норова освободили от должности главы МИД
Владимира Норова освободили от должности главы МИД
Исполняющим обязанности министра иностранных дел стал Бахтиёр Саидов, ранее занимавший должность министра народного образования.
2022-12-30T13:49+0500
2022-12-30T13:49+0500
политика
владимир норов
министры иностранных дел
министр
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ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Владимир Норов освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Исполняющим обязанности министра иностранных дел назначен Бахтиёр Саидов, до этого момента занимавший должность министра народного образования республики.Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.Читайте также: В Сурхандарьинской области назначен новый хоким
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владимир норов освобожден от должности министерство иностранных дел министр бахтиёр саидов министр народного образования
владимир норов освобожден от должности министерство иностранных дел министр бахтиёр саидов министр народного образования

Владимира Норова освободили от должности главы МИД

13:49 30.12.2022
© МИД УзбекистанаВладимир Норов
Владимир Норов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2022
© МИД Узбекистана
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Исполняющим обязанности министра иностранных дел стал Бахтиёр Саидов, ранее занимавший должность министра народного образования.
ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Владимир Норов освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Исполняющим обязанности министра иностранных дел назначен Бахтиёр Саидов, до этого момента занимавший должность министра народного образования республики.
Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.
В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.
Читайте также: В Сурхандарьинской области назначен новый хоким
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