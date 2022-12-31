https://uz.sputniknews.ru/20221231/31191177.html

Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечера

Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечера

В преддверии Рождества и Нового года стоит позаботиться о создании праздничного настроения. А вкусные согревающие напитки в этом вопросе будут как нельзя кстати.

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это интересно

новый год

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Чем ниже температура за окном, тем сильнее желание спрятаться под одеялом с чашечкой какого-нибудь ароматного чая или чего-нибудь поинтереснее. Sputnik Беларусь собрал рецепты простых безалкогольных напитков, которые помогут согреться и создать праздничное настроение.Безалкогольный глинтвейнВовсе не обязательно быть любителем вина, чтобы порадовать себя пряным глинтвейном. Достаточно запастись вкусными пряностями, соком и небольшим количеством терпения, чтобы приготовить этот напиток.Нам понадобится:Виноградный сок необходимо налить в кастрюлю с толстым дном и нагреть, не доводя до кипения. Апельсины и яблоки нарезаются на дольки и отправляются в нагретый сок, туда же нужно добавить мускатный орех, гвоздику и палочку корицы. При желании можно также использовать бадьян или немного имбиря. Готовый напиток разливается и подается в горячем виде.Рождественский пуншДля просмотра любимых фильмов и сериалов отлично подойдет вкусный пунш по рецептам из голливудского кино. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, а приятный фруктовый вкус особенно понравится любителям сладкого.Нам понадобится:Фрукты необходимо нарезать на кусочки, при желании состав "фруктовой корзины" можно менять, в зависимости от своих предпочтений. Дольки выкладываются в кастрюлю и засыпаются корицей, можно также добавить немного сахара. После того, как фрукты пустят сок, они заливаются водой и апельсиновым или вишневым соком. По желанию получившийся напиток можно нагреть или добавить в него немного льда.Сливочное пивоЕще один вариант для киномарафона – просмотр саги о Гарри Поттере. А какой поттероман откажется от пары глотков сливочного пива? Мягкий сливочный вкус придает ощущения спокойствия и приятно стимулирует вкусовые рецепторы.Нам понадобится:В сотейнике необходимо нагреть ириски, сливки и корицу до того, как ириски полностью расплавятся. После этого массу оставляют немого остыть, а в это время взбивают мороженое в блендере. Спустя 10-15 минут в мороженое добавляют сливки и газированную воду. Готовое к подаче блюдо можно украсить взбитыми сливками или топпингами на свой вкус.Читайте также: Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты

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