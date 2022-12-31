https://uz.sputniknews.ru/20221231/31191177.html
Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечера
Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечера
В преддверии Рождества и Нового года стоит позаботиться о создании праздничного настроения. А вкусные согревающие напитки в этом вопросе будут как нельзя кстати.
2022-12-31T08:00+0500
2022-12-31T08:00+0500
2022-12-31T08:00+0500
это интересно
новый год
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Чем ниже температура за окном, тем сильнее желание спрятаться под одеялом с чашечкой какого-нибудь ароматного чая или чего-нибудь поинтереснее. Sputnik Беларусь собрал рецепты простых безалкогольных напитков, которые помогут согреться и создать праздничное настроение.Безалкогольный глинтвейнВовсе не обязательно быть любителем вина, чтобы порадовать себя пряным глинтвейном. Достаточно запастись вкусными пряностями, соком и небольшим количеством терпения, чтобы приготовить этот напиток.Нам понадобится:Виноградный сок необходимо налить в кастрюлю с толстым дном и нагреть, не доводя до кипения. Апельсины и яблоки нарезаются на дольки и отправляются в нагретый сок, туда же нужно добавить мускатный орех, гвоздику и палочку корицы. При желании можно также использовать бадьян или немного имбиря. Готовый напиток разливается и подается в горячем виде.Рождественский пуншДля просмотра любимых фильмов и сериалов отлично подойдет вкусный пунш по рецептам из голливудского кино. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, а приятный фруктовый вкус особенно понравится любителям сладкого.Нам понадобится:Фрукты необходимо нарезать на кусочки, при желании состав "фруктовой корзины" можно менять, в зависимости от своих предпочтений. Дольки выкладываются в кастрюлю и засыпаются корицей, можно также добавить немного сахара. После того, как фрукты пустят сок, они заливаются водой и апельсиновым или вишневым соком. По желанию получившийся напиток можно нагреть или добавить в него немного льда.Сливочное пивоЕще один вариант для киномарафона – просмотр саги о Гарри Поттере. А какой поттероман откажется от пары глотков сливочного пива? Мягкий сливочный вкус придает ощущения спокойствия и приятно стимулирует вкусовые рецепторы.Нам понадобится:В сотейнике необходимо нагреть ириски, сливки и корицу до того, как ириски полностью расплавятся. После этого массу оставляют немого остыть, а в это время взбивают мороженое в блендере. Спустя 10-15 минут в мороженое добавляют сливки и газированную воду. Готовое к подаче блюдо можно украсить взбитыми сливками или топпингами на свой вкус.Читайте также: Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
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напитки безалкогольные новый год что приготовить вместо шампанского глинтвейн сливочное пиво из гарри поттера рождественский пунш рецепт вкусный проверенный новогодний стол традиции специи
напитки безалкогольные новый год что приготовить вместо шампанского глинтвейн сливочное пиво из гарри поттера рождественский пунш рецепт вкусный проверенный новогодний стол традиции специи
Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечера
В преддверии Рождества и Нового года стоит позаботиться о создании праздничного настроения. А вкусные согревающие напитки в этом вопросе будут как нельзя кстати.
Чем ниже температура за окном, тем сильнее желание спрятаться под одеялом с чашечкой какого-нибудь ароматного чая или чего-нибудь поинтереснее. Sputnik Беларусь
собрал рецепты простых безалкогольных напитков, которые помогут согреться и создать праздничное настроение.
Безалкогольный глинтвейн
Вовсе не обязательно быть любителем вина, чтобы порадовать себя пряным глинтвейном. Достаточно запастись вкусными пряностями, соком и небольшим количеством терпения, чтобы приготовить этот напиток.
1 литр виноградного сока;
щепотка мускатного ореха;
Виноградный сок необходимо налить в кастрюлю с толстым дном и нагреть, не доводя до кипения. Апельсины и яблоки нарезаются на дольки и отправляются в нагретый сок, туда же нужно добавить мускатный орех, гвоздику и палочку корицы. При желании можно также использовать бадьян или немного имбиря. Готовый напиток разливается и подается в горячем виде.
Рождественский пунш
Для просмотра любимых фильмов и сериалов отлично подойдет вкусный пунш по рецептам из голливудского кино. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, а приятный фруктовый вкус особенно понравится любителям сладкого.
0,5 литров апельсинового или вишневого сока;
Фрукты необходимо нарезать на кусочки, при желании состав "фруктовой корзины" можно менять, в зависимости от своих предпочтений. Дольки выкладываются в кастрюлю и засыпаются корицей, можно также добавить немного сахара. После того, как фрукты пустят сок, они заливаются водой и апельсиновым или вишневым соком. По желанию получившийся напиток можно нагреть или добавить в него немного льда.
Сливочное пиво
Еще один вариант для киномарафона – просмотр саги о Гарри Поттере. А какой поттероман откажется от пары глотков сливочного пива? Мягкий сливочный вкус придает ощущения спокойствия и приятно стимулирует вкусовые рецепторы.
50 миллилитров сливок жирностью 20%;
100 миллилитров газированной воды.
В сотейнике необходимо нагреть ириски, сливки и корицу до того, как ириски полностью расплавятся. После этого массу оставляют немого остыть, а в это время взбивают мороженое в блендере. Спустя 10-15 минут в мороженое добавляют сливки и газированную воду. Готовое к подаче блюдо можно украсить взбитыми сливками или топпингами на свой вкус.