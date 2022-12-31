https://uz.sputniknews.ru/20221231/novogodnyaya-istoriya-ob-amerikanskoy-pravoy-babushke-i-levatskoy-vnuchke-31195356.html

Новогодняя история об американской правой бабушке и левацкой внучке

Новогодняя история об американской правой бабушке и левацкой внучке

"Шел по улице малютка..",- писали раньше западные газеты.

2022-12-31T11:10+0500

2022-12-31T11:10+0500

2022-12-31T11:10+0500

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Дальше малютку хорошие люди пускали в дом, отогревали и кормили, а потом оказывалось, что он чей-то потерявшийся брат или сын — классика.Сегодня в Америке классика другая. Вот история доброй католической бабушки, которая к Рождеству прислала внучке письмо о том, что молится за нее. Но внучка, которая считает себя мальчиком и требует, чтобы ее называли Майклом, устроила по этому поводу злобную истерику. Что просто надо видеть — тем более что она истерила на видео: в расчете на максимум публичности. Бабушка в ответ смиренно сообщила, что будет за внучку молиться еще усерднее.Это не случай, а система. Религиозный публицист Деннис Прагер написал колонку о том, что сейчас во всех США, но прежде всего на демократических территориях, есть сотни тысяч дедушек и бабушек, которых дети не пригласят за праздничный стол и которым не позволят увидеть внуков. Потому что старшее поколение — консерваторы (республиканцы и прочие), младшие — либералы (прогрессисты, леваки и так далее), и подобных дедов к внукам подпускать нельзя. Вдобавок дошло до того, что подобные семьи не видятся годами.Дальше Прагер обозначает разницу двух мировоззрений. Например, невозможно представить себе, чтобы консерватор не подпускал кого-то к внукам просто потому, что этот кто-то голосовал за Байдена. А для либерала тут норма. Потому что чем человек левее по убеждениям, тем меньше он склонен думать, что для него существует какой-то моральный кодекс (то есть приличия) — и особенно кодекс религиозный.Тут такой приговор: либералы страдают от неадекватности совести именно потому, что они ненавидят религии — любые, кроме своей либеральной. У левака, какую бы гадость таковой ни делал другим людям, совесть всегда чиста. Добавим: девственно чиста. Им не нужны никакие боги, потому что если ты отвечаешь только перед своей совестью, то уж с ней как-то можно разобраться. А вот человек даже невоцерковленный, но с религиозным мышлением и ценностями — он никогда бы не поступил так со своими родителями, даже если у тех другие политические убеждения.Политолог Марков рассказал, почему Европе не вырваться из лап СШАДалее: левацкие убеждения порождают неблагодарность, моральное зазнайство, заставляют думать, что ты перманентная жертва чего-то и кого-то, а как итог — жестокость к людям. И происходит это в США по большей части с выпускниками колледжей и университетов: их так учат. В раннем СССР, если присмотреться к нашим революционерам, было что-то очень похожее.А потом Прагер написал вторую колонку на ту же тему, потому что получил от либералов по полной программе. Его попросту завалили откликами на первую колонку — и во второй он их массово цитирует. Только один пример: "Консерваторы — скулящие подлые людишки, и дети не хотят слушать их расистские, гомофобные, сексистские и прочие речи, а тем более позволять уже своим детям хоть как-то соприкасаться с этой дрянью".В Америке это специфика — возрастной фактор. Прагер как бы по умолчанию предполагает, что перед нами конфликт поколений, то есть всегда все старшие — консерваторы, а младшие — либералы. И высказывает одну интересную мысль: а вот если бы все было наоборот?Есть такая страна наоборот: называется Россия. Очень заметно, что либерализм и прочая прозападность у нас — признак скорее старшего поколения, того, которое выросло на мечтах о вхождении Советского Союза в прекрасный цивилизованный Запад. То, что вошла туда одна Украина (с известными последствиями), их огорчает, и возникают те же злобные истерики, как и у девочки по имени Майкл.А вот поколения помоложе — тут у нас феномен социологической "полосатости", примерно как у советского слоеного мармелада. Слой классических и очень западных либералов 30-40 лет тут тоже есть, но сильно зависит от места проживания (например, большой город) и профессии. В основном же в наших средних и совсем молодых группах населения преобладает консерватизм. Это, напомним, идеология неприятия массовых социальных экспериментов над целыми обществами ради их осчастливливания, то есть неприятие того, что творят сегодня американские левые.А еще в этом нашем "мармеладе" идет борьба между оттенками консерватизма и патриотизма. Некоторые патриоты такие "консерваторы", что левее некуда: они бы сломали все общество через колено ради его консерватизации. Среди таких множество молодых сталинистов. Это люди, которые не жили в СССР и поэтому верят в сказочку про доброе общество взаимопомощи, где все было бесплатно, бедных и обездоленных не виднелось и всех малюток пускали в дома.И тут уместно вспомнить анекдот о том, как учитель прививает детям всяческие ценности.Учитель: Здравствуйте, сегодня поговорим о политических убеждениях. Давайте так построим урок. Для начала пусть все представятся, примерно как я сейчас сделаю: я Павел Степанович — и я либерал.Голоса в классе: я Маша — я либералка… Я Сережа — я либерал… Я Вовочка — и я сталинист.Учитель: Вовочка, это как же так и почему такое случилось?Вовочка: Да очень просто. У меня папа сталинист, мама сталинистка, все друзья сталинисты — и я тоже сталинист.Учитель: Вовочка, ну так же нельзя, надо уметь вырабатывать в себе самостоятельность мышления. Вот представь, если бы у тебя отец был уголовником, мать — проституткой, а все друзья — геями. И кем бы ты был тогда?Вовочка: Ну тогда я, наверное, был бы либералом.Читайте также:Почему санкции не убили нефтяную отрасль РоссииЗапад создал технологию, гарантирующую победу над Россией

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