https://uz.sputniknews.ru/20221231/uralskie-pelmeni-priedut-v-tashkent-30010471.html

"Уральские пельмени" приедут в Ташкент

"Уральские пельмени" приедут в Ташкент

В новогоднюю программу войдут лучшие номера юмористического коллектива, включая те, что еще не показывали в эфире.

2022-12-31T16:55+0500

2022-12-31T16:55+0500

2022-12-31T16:55+0500

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ТАШКЕНТ, 31 декабря – Sputnik. Шоу "Уральские пельмени" приедут в Ташкент. Концерт российского коллектива пройдет 21 января во Дворце кино имени Алишера Навои.Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в пресс-службе "Уральских пельменей".В Узбекистан приедет основной состав "Пельменей": Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана."Уральские пельмени" — российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.Коллектив появился 1993 году как команда КВН и быстро завоевал популярность. В 2000-м стал чемпионом Высшей лиги КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале "СТС", а также ряд других комедийных проектов.Читайте также: Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге

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