https://uz.sputniknews.ru/20221231/vystavka-v-luvre-zolotye-medali-novye-vuzy---glavnoe-gumanitarnye-sobytiya-goda-31193039.html

Выставка в Лувре, золотые медали, новые вузы - главное гуманитарные события года

Выставка в Лувре, золотые медали, новые вузы - главное гуманитарные события года

Уходящий год был полон ярких и интересных событий в культурной, образовательной и спортивной сфере. Вспомним самые важные из них. 31.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-31T10:02+0500

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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Уходящий 2022 год в Узбекистане запомнился несколькими важными событиями. Памятные изменения произошли в стране в социальной, медицинской, культурной и других сферах. Краткий обзор основных событий года — в материале Sputnik.КультураНесомненно, самым запоминающимся событием для Узбекистана в области культуры в прошлом году стала выставка "Великолепие оазисов Узбекистана" во всемирно известном Лувре в Париже. Открыта выставка "На пересечении караванных путей".Надо сказать, что эта выставка тщательно готовилась в течение последних трех лет. Луврские реставраторы и местные специалисты провели обширную работу, состоящую из нескольких этапов.В Ришельевском зале и исламском отделе Лувра было создано большое выставочное пространство, состоящее из пяти разделов, расположенных в хронологическом порядке. Это "Эпоха оазисных государств и царств: общение культур на Шелковом пути", "Средневековье и расцвет искусства", "Распространение ислама в Средней Азии, Возрождение в культуре и науке", "От Ибн Сины до Чингисхана", "Эпоха великих империй: Тимуриды" и шайбаниты".Выставка, охватывающая более чем 1500-летнюю историю Узбекистана, состоит из 138 уникальных предметов из 16 музеев страны, в том числе 70 экспонатов, специально отреставрированных для выставки. Также на экспозиции представлен 31 предмет из крупнейших музеев Франции, Великобритании и США.Выставка продлится до 6 марта 2023 года.СпортСпортсмены из Узбекистана в 2022 году участвовали в различных соревнованиях и завоевали множество медалей в состязаниях по дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, борьбе, футболу. Но самую яркую победу в этом году одержали узбекские шахматисты.Узбекистан впервые в истории завоевал золотую медаль на шахматной олимпиаде. Также сборная республики стала единственной командой, не проигравшей ни разу на этой Олимпиаде.В последнем туре Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Ченнаи, мужская сборная Узбекистана обыграла сборную Нидерландов. Единственная победа принадлежала Джахангиру Вахидову. Джахангир Вахидов — узбекистанцы на вечеринке с Максом Вармердамом принесли в Тонгу долгожданный чемпионат.Другой шахматист, защитивший честь сборной Узбекистана – Нодирбек Якуббоев в последней партии с Йорденом ван Форестом избрал путь компромисса. Нодирбек Абдусаттаров согласился на ничью со своим соперником Анишем Кумаром Гири, а Джавахир Синдоров – с Боком Бенджамингом.Узбекистан разгромил сборную Нидерландов со счетом 2,5:1,5.Для сведения, представители Узбекистана завоевали серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде 1992 года.ОбразованиеЗначительные изменения произошли в сфере образования в Узбекистане. В частности, 7 марта президент подписал указ "О мерах по дальнейшему ускорению работы по систематической поддержке семьи и женщин". В соответствии с документом, с 2022/23 учебного года государство оплачивает стоимость контракта за обучение женщин в магистратуре.Также заработала система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи в области информационных технологий на курсах повышения квалификации негосударственных образовательных организаций.В 2022 году в республике открылись следующие высшие учебные заведения:Читайте также: Какие реформы изменили жизнь узбекистанцев в уходящем году.

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