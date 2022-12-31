Выставка в Лувре, золотые медали, новые вузы - главное гуманитарные события года
© Sputnik/Элина БекназароваОсень в Самарканде.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Уходящий год был полон ярких и интересных событий в культурной, образовательной и спортивной сфере. Вспомним самые важные из них.
ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Уходящий 2022 год в Узбекистане запомнился несколькими важными событиями. Памятные изменения произошли в стране в социальной, медицинской, культурной и других сферах. Краткий обзор основных событий года — в материале Sputnik.
Культура
Несомненно, самым запоминающимся событием для Узбекистана в области культуры в прошлом году стала выставка "Великолепие оазисов Узбекистана" во всемирно известном Лувре в Париже. Открыта выставка "На пересечении караванных путей".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ парижском Лувре открылась выставка "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
В парижском Лувре открылась выставка "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Надо сказать, что эта выставка тщательно готовилась в течение последних трех лет. Луврские реставраторы и местные специалисты провели обширную работу, состоящую из нескольких этапов.
В Ришельевском зале и исламском отделе Лувра было создано большое выставочное пространство, состоящее из пяти разделов, расположенных в хронологическом порядке. Это "Эпоха оазисных государств и царств: общение культур на Шелковом пути", "Средневековье и расцвет искусства", "Распространение ислама в Средней Азии, Возрождение в культуре и науке", "От Ибн Сины до Чингисхана", "Эпоха великих империй: Тимуриды" и шайбаниты".
Выставка, охватывающая более чем 1500-летнюю историю Узбекистана, состоит из 138 уникальных предметов из 16 музеев страны, в том числе 70 экспонатов, специально отреставрированных для выставки. Также на экспозиции представлен 31 предмет из крупнейших музеев Франции, Великобритании и США.
Выставка продлится до 6 марта 2023 года.
Спорт
Спортсмены из Узбекистана в 2022 году участвовали в различных соревнованиях и завоевали множество медалей в состязаниях по дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, борьбе, футболу. Но самую яркую победу в этом году одержали узбекские шахматисты.
Узбекистан впервые в истории завоевал золотую медаль на шахматной олимпиаде. Также сборная республики стала единственной командой, не проигравшей ни разу на этой Олимпиаде.
© Спортни ривожлантириш вазирлиги Мужская сборная Узбекистана по шахматам
Мужская сборная Узбекистана по шахматам
© Спортни ривожлантириш вазирлиги
В последнем туре Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Ченнаи, мужская сборная Узбекистана обыграла сборную Нидерландов. Единственная победа принадлежала Джахангиру Вахидову. Джахангир Вахидов — узбекистанцы на вечеринке с Максом Вармердамом принесли в Тонгу долгожданный чемпионат.
Другой шахматист, защитивший честь сборной Узбекистана – Нодирбек Якуббоев в последней партии с Йорденом ван Форестом избрал путь компромисса. Нодирбек Абдусаттаров согласился на ничью со своим соперником Анишем Кумаром Гири, а Джавахир Синдоров – с Боком Бенджамингом.
Узбекистан разгромил сборную Нидерландов со счетом 2,5:1,5.
Для сведения, представители Узбекистана завоевали серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде 1992 года.
Образование
Значительные изменения произошли в сфере образования в Узбекистане. В частности, 7 марта президент подписал указ "О мерах по дальнейшему ускорению работы по систематической поддержке семьи и женщин". В соответствии с документом, с 2022/23 учебного года государство оплачивает стоимость контракта за обучение женщин в магистратуре.
Также заработала система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи в области информационных технологий на курсах повышения квалификации негосударственных образовательных организаций.
В 2022 году в республике открылись следующие высшие учебные заведения:
Ургутский филиал СамДУ;
Навоийский государственный горно-технологический университет;
Самаркандский государственный медицинский университет (на базе Самаркандского государственного медицинского института);
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии;
Международный сельскохозяйственный университет;
Андижанский государственный институт иностранных языков;
Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхак хана Ибрата;
Наманганский институт текстильной промышленности;
Ташкентский архитектурно-строительный университет (на базе Ташкентского архитектурно-строительного института);
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека (на базе Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека);
Цифровой университет "IT-Park University".
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