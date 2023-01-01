https://uz.sputniknews.ru/20230101/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-yanvarya-31208635.html

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января

Повышение пенсий, новые требования к директорам школ, упрощение работы предпринимателей и льготы для зарядных станций. Подробно об изменениях, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, читайте в нашем традиционном обзоре.

2023-01-01T15:33+0500

2023-01-01T15:33+0500

2023-01-01T15:33+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

законодательство

новый закон

постановление

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Пересчитают размер пенсииСогласно новым правилам, теперь для исчисления пенсии за максимум будут брать не 10-кратный размер среднемесячной зарплаты работника, а 12-кратной.Кроме того вступают в силу новые правила пенсионного обеспечения лиц с ограниченными возможностями. При этом время работы после назначения пенсии по инвалидности I и II групп засчитывается в стаж работы.Регистрация рождений – через роддомаС 1 января 2023 года в Ташкенте, а с 1 июня 2023 года – на всей территории республики зарегистрировать рождение ребенка в органах ЗАГС можно через роддом.Откроются пункты семейного врачаСеть кабинетов семейного врача расширится. Во всех регионах они откроются на базе филиалов районных семейных поликлиник.Таможенники будут декларировать доходы и имуществоПоэтапное внедряется декларирование доходов и имущества сотрудников таможенных органов. Это предусматривает указ президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования".Новые требования к директорам школКандидаты на должность директора школы отбираются исключительно из числа лиц, имеющих сертификат менеджера. Для этого они проходят обучение навыкам работы в коллективе, ведения диалога с родителями, управления, осуществления финансовых расчетов и ИКТ в Национальном исследовательском институте.После обучения они проходят оценку знаний и навыков в сфере управления, а по результатам оценки получают сертификат менеджера.Начнет действовать система "Е-патруль"Сотрудники ППС больше не будут доставлять граждан для установления личности в органы внутренних дел. Теперь личность будут устанавливать через планшеты с идентификацией отпечатка пальца или фотографии. Все данные о человеке придут на планшет инспектору сразу после запроса.При этом взаимодействие сотрудников ППС и гражданина будет фиксироваться на бодикамеры.В три раза увеличится вознаграждение "почетных доноров"С 1 января сумма единовременного денежного вознаграждения, выплачиваемого лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Республики Узбекистан", увеличивается с 5 до 15 БРВ.Им также предоставляются следующие права:Стоимость расходов по обеспечению доноров бесплатным питанием устанавливается на всей территории республики в размере 3 % минимального размера оплаты труда (МРОТ равен 920 тыс.сумов).Требования к предпринимателям стали прощеОтменяются:Владельцы станции зарядки электромобилей не будут платить налоги и пошлиныНа срок до 1 января 2026 года освобождаются от:земельного налога с юрлиц – станции зарядки электромобилей, а также земельные участки, на которых расположены автостоянки (парковки), налога на имущество юрлиц – станции зарядки электромобилей;налога на прибыль – субъекты предпринимательства, основным видом деятельности которых является оказание услуг зарядки транспортных средств (имеющих долю выручки от данного вида деятельности в совокупном объеме реализации 50% и более);налога с оборота по доходам от оказания услуг зарядки транспортных средств;таможенной пошлины – станции зарядки электромобилей, их компоненты и оборудование сервисной инфраструктуры, ввозимые из-за рубежа.Предприниматели получат дополнительные льготыМинимальная сумма социального налога для граждан, нанятых индивидуальными предпринимателями, снижается с 50% размера БРВ в месяц до 1 БРВ в год (за исключением работающих в торговых комплексах и на рынках).Граждане, занимающиеся на личных приусадебных земельных участках, раз в год оплачивающие социальный налог в размере не менее 1 БРВ (300 тыс. сумов), попадают в категорию официально занятого населения. На данный период им засчитывается в их трудовой стаж.Индивидуальные предприниматели могут выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы.Изменится статотчетностьВступают в силу более 100 форм статистической отчетности. При этом отменяются 9 их форм. Кроме того не нужно ежеквартально представлять финансовые отчеты.Стартует эксперимент по возврату НДС иностранным туристамРасчет и возврат сумм НДС будет осуществляться посредством специального мобильного приложения "tax free".Для возврата сумм нужно, чтобы стоимость покупок составлял не менее 1 млн сумов (с учетом НДС). Обратиться за возвратом можно в течение 3 месяцев с момента покупки.Для оформления документов по возврату сумм в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча появятся сервисные киоски Оператора.Дополнительные требования к лекарственным средствамВсе новые лекарственные средства проходят государственную регистрацию. Для этого они должны иметь положительный результат клинических исследований и соответствовать требованиям "Надлежащей производственной практики – GMP".Получившие субсидии на ипотеку не платят подоходный налогЗарплата граждан, получивших субсидии на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту, не облагается налогом на доходы физлиц.Льгота распространяется на часть доходов, не превышающих 80 МРОТ в течение одного налогового периода.Читайте также: В Узбекистане создадут Институт законодательства и правовой политики

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

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