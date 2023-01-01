Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiОбрезанный образ бизнесмена, читающего документы
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Повышение пенсий за счет нового порядка расчета, новые требования к директорам школ, упрощение работы предпринимателей и льготы для станций зарядки электромобилей. Подробно об изменениях, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, читайте в нашем традиционном обзоре.
Пересчитают размер пенсии
Согласно новым правилам, теперь для исчисления пенсии за максимум будут брать не 10-кратный размер среднемесячной зарплаты работника, а 12-кратной.
Кроме того вступают в силу новые правила пенсионного обеспечения лиц с ограниченными возможностями. При этом время работы после назначения пенсии по инвалидности I и II групп засчитывается в стаж работы.
Регистрация рождений – через роддома
С 1 января 2023 года в Ташкенте, а с 1 июня 2023 года – на всей территории республики зарегистрировать рождение ребенка в органах ЗАГС можно через роддом.
Откроются пункты семейного врача
Сеть кабинетов семейного врача расширится. Во всех регионах они откроются на базе филиалов районных семейных поликлиник.
Таможенники будут декларировать доходы и имущество
Поэтапное внедряется декларирование доходов и имущества сотрудников таможенных органов. Это предусматривает указ президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования".
Новые требования к директорам школ
Кандидаты на должность директора школы отбираются исключительно из числа лиц, имеющих сертификат менеджера. Для этого они проходят обучение навыкам работы в коллективе, ведения диалога с родителями, управления, осуществления финансовых расчетов и ИКТ в Национальном исследовательском институте.
После обучения они проходят оценку знаний и навыков в сфере управления, а по результатам оценки получают сертификат менеджера.
Начнет действовать система "Е-патруль"
Сотрудники ППС больше не будут доставлять граждан для установления личности в органы внутренних дел. Теперь личность будут устанавливать через планшеты с идентификацией отпечатка пальца или фотографии. Все данные о человеке придут на планшет инспектору сразу после запроса.
При этом взаимодействие сотрудников ППС и гражданина будет фиксироваться на бодикамеры.
В три раза увеличится вознаграждение "почетных доноров"
С 1 января сумма единовременного денежного вознаграждения, выплачиваемого лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор Республики Узбекистан", увеличивается с 5 до 15 БРВ.
Им также предоставляются следующие права:
выход в ежегодный основной трудовой отпуск в удобное для них время;
бесплатное пользование всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением маршрутных и линейных такси);
внеочередное получение путевки для лечения в государственные санатории и курорты.
Стоимость расходов по обеспечению доноров бесплатным питанием устанавливается на всей территории республики в размере 3 % минимального размера оплаты труда (МРОТ равен 920 тыс.сумов).
Требования к предпринимателям стали проще
Отменяются:
продажа новых импортируемых автомобилей только юрлицами – официальными дилерами предприятий – производителей;
приостановление подачи электроэнергии юрлицам, потребившим электроэнергию сверх объемов, указанных в договоре электроснабжения (ежемесячный договорной объем);
письменное уведомление кредиторов при принятии решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) субъекта предпринимательства и объявление об этом в СМИ;
постановка на отдельный учет в органах налоговой службы работников, нанятых индивидуальным предпринимателем, путем их регистрации в Единой национальной системе труда.
Владельцы станции зарядки электромобилей не будут платить налоги и пошлины
На срок до 1 января 2026 года освобождаются от:
земельного налога с юрлиц – станции зарядки электромобилей, а также земельные участки, на которых расположены автостоянки (парковки), налога на имущество юрлиц – станции зарядки электромобилей;
налога на прибыль – субъекты предпринимательства, основным видом деятельности которых является оказание услуг зарядки транспортных средств (имеющих долю выручки от данного вида деятельности в совокупном объеме реализации 50% и более);
налога с оборота по доходам от оказания услуг зарядки транспортных средств;
таможенной пошлины – станции зарядки электромобилей, их компоненты и оборудование сервисной инфраструктуры, ввозимые из-за рубежа.
Предприниматели получат дополнительные льготы
Минимальная сумма социального налога для граждан, нанятых индивидуальными предпринимателями, снижается с 50% размера БРВ в месяц до 1 БРВ в год (за исключением работающих в торговых комплексах и на рынках).
Граждане, занимающиеся на личных приусадебных земельных участках, раз в год оплачивающие социальный налог в размере не менее 1 БРВ (300 тыс. сумов), попадают в категорию официально занятого населения. На данный период им засчитывается в их трудовой стаж.
Индивидуальные предприниматели могут выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы.
Изменится статотчетность
Вступают в силу более 100 форм статистической отчетности. При этом отменяются 9 их форм. Кроме того не нужно ежеквартально представлять финансовые отчеты.
Стартует эксперимент по возврату НДС иностранным туристам
Расчет и возврат сумм НДС будет осуществляться посредством специального мобильного приложения "tax free".
Для возврата сумм нужно, чтобы стоимость покупок составлял не менее 1 млн сумов (с учетом НДС). Обратиться за возвратом можно в течение 3 месяцев с момента покупки.
Для оформления документов по возврату сумм в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча появятся сервисные киоски Оператора.
Дополнительные требования к лекарственным средствам
Все новые лекарственные средства проходят государственную регистрацию. Для этого они должны иметь положительный результат клинических исследований и соответствовать требованиям "Надлежащей производственной практики – GMP".
Получившие субсидии на ипотеку не платят подоходный налог
Зарплата граждан, получивших субсидии на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту, не облагается налогом на доходы физлиц.
Льгота распространяется на часть доходов, не превышающих 80 МРОТ в течение одного налогового периода.