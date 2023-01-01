https://uz.sputniknews.ru/20230101/v-uzbekistane-sozdadut-institut-zakonodatelstva-i-pravovoy-politiki-31202508.html

В Узбекистане создадут Институт законодательства и правовой политики

В Узбекистане создадут Институт законодательства и правовой политики

Институтом будет руководить советник президента.

2023-01-01T11:34+0500

2023-01-01T11:34+0500

2023-01-01T11:34+0500

политика

узбекистан

институт

законодательство

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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "Об организации деятельности Института законодательства и правовой политики при Президенте Узбекистана".Цели нового НИИ – правовое сопровождение реформ и их научное обоснование. Также ведомство будет заниматься проведением прикладных исследований в следующих направлениях:Для координации фундаментальных и прикладных исследований при Институте создадут Научно-координационный совет. В его состав войдут эксперты вузов, НИИ, аналитических центров, и представители других ведомств.Институтом будет руководить советник президента по вопросам общественно-политического развития.Читайте также:В России создадут "карту туриста" для безналичных расчетов иностранцевПриоритетом в медицине станет охрана материнства и детства — президент

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане создадут институт законодательства и правовой политики узбекистан законодательство право правовая политика суд защита граждан мирзиёев создаст подписал