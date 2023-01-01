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Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
Амрилло Иноятов проехался по лечебным учреждениям столицы, ознакомился с работой медперсонала.
2023-01-01T17:28+0500
2023-01-01T17:28+0500
общество
министр здравоохранения
больницы
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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в новогоднюю ночь проверил, как работают больницы Ташкента, сообщает пресс-служба Минздрава.Побывав в нескольких лечебных учреждениях столицы, министр ознакомился с работой медперсонала.В праздничные и выходные дни во всех семейных поликлиниках, кабинетах семейных врачей, районных, областных и республиканских больницах и специализированных центрах, в центрах скорой помощи и других медучреждениях круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал.Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
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министр здравоохранения амрилло иноятов проинспектировал больницы в новогоднюю ночь
министр здравоохранения амрилло иноятов проинспектировал больницы в новогоднюю ночь

Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год

17:28 01.01.2023
© Соғлиқни сақлаш вазирлигиСоғлиқни сақлаш вазири Амрилло Иноятов
Соғлиқни сақлаш вазири Амрилло Иноятов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги
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Амрилло Иноятов проехался по лечебным учреждениям столицы, ознакомился с работой медперсонала.
ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в новогоднюю ночь проверил, как работают больницы Ташкента, сообщает пресс-служба Минздрава.
Побывав в нескольких лечебных учреждениях столицы, министр ознакомился с работой медперсонала.
"Проблемы в больницах нельзя решить, сидя в офисе. Вот почему мы посылаем чиновников на места. Каждый из нас старается своими глазами увидеть реальную ситуацию, изучить ее, проанализировать и в короткие сроки найти оптимальное решение существующих проблем", - сказал министр.
В праздничные и выходные дни во всех семейных поликлиниках, кабинетах семейных врачей, районных, областных и республиканских больницах и специализированных центрах, в центрах скорой помощи и других медучреждениях круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал.
Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
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