https://uz.sputniknews.ru/20230101/ministr-zdravooxraneniya-proveril-kak-rabotayut-bolnitsy-v-novyy-god-31209181.html
Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
Амрилло Иноятов проехался по лечебным учреждениям столицы, ознакомился с работой медперсонала.
2023-01-01T17:28+0500
2023-01-01T17:28+0500
2023-01-01T17:28+0500
общество
министр здравоохранения
больницы
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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в новогоднюю ночь проверил, как работают больницы Ташкента, сообщает пресс-служба Минздрава.Побывав в нескольких лечебных учреждениях столицы, министр ознакомился с работой медперсонала.В праздничные и выходные дни во всех семейных поликлиниках, кабинетах семейных врачей, районных, областных и республиканских больницах и специализированных центрах, в центрах скорой помощи и других медучреждениях круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал.Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
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MIA „Rosiya Segodnya“
министр здравоохранения амрилло иноятов проинспектировал больницы в новогоднюю ночь
министр здравоохранения амрилло иноятов проинспектировал больницы в новогоднюю ночь
Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
Амрилло Иноятов проехался по лечебным учреждениям столицы, ознакомился с работой медперсонала.
ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik.
Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в новогоднюю ночь проверил, как работают больницы Ташкента, сообщает
пресс-служба Минздрава.
Побывав в нескольких лечебных учреждениях столицы, министр ознакомился с работой медперсонала.
"Проблемы в больницах нельзя решить, сидя в офисе. Вот почему мы посылаем чиновников на места. Каждый из нас старается своими глазами увидеть реальную ситуацию, изучить ее, проанализировать и в короткие сроки найти оптимальное решение существующих проблем", - сказал министр.
В праздничные и выходные дни во всех семейных поликлиниках, кабинетах семейных врачей, районных, областных и республиканских больницах и специализированных центрах, в центрах скорой помощи и других медучреждениях круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал.