https://uz.sputniknews.ru/20230101/ministr-zdravooxraneniya-proveril-kak-rabotayut-bolnitsy-v-novyy-god-31209181.html

Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год

Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год

Амрилло Иноятов проехался по лечебным учреждениям столицы, ознакомился с работой медперсонала.

2023-01-01T17:28+0500

2023-01-01T17:28+0500

2023-01-01T17:28+0500

общество

министр здравоохранения

больницы

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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов в новогоднюю ночь проверил, как работают больницы Ташкента, сообщает пресс-служба Минздрава.Побывав в нескольких лечебных учреждениях столицы, министр ознакомился с работой медперсонала.В праздничные и выходные дни во всех семейных поликлиниках, кабинетах семейных врачей, районных, областных и республиканских больницах и специализированных центрах, в центрах скорой помощи и других медучреждениях круглосуточно дежурят врачи и средний медицинский персонал.Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности

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Sputnik Узбекистан

министр здравоохранения амрилло иноятов проинспектировал больницы в новогоднюю ночь