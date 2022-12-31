https://uz.sputniknews.ru/20221231/mirziyoev-provel-itogovoe-soveschanie-s-pravitelstvom--podrobnosti--31196831.html

Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности

Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности

Президент республики определил задачи на 2023 год.

2022-12-31T13:01+0500

2022-12-31T13:01+0500

2022-12-31T13:01+0500

политика

шавкат мирзиёев

правительство

совещание

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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством, передает пресс-служба главы государства.В ходе мероприятия президент напомнил о результатах, которые достигла республика в этом году. Так, например, объем ВВП увеличился более чем на 5%. Экспорт стал больше на 14% и составил $19 млрд. Иностранные инвестиции в Узбекистан достигли $8 млрд.В 2022 году впервые в истории республики размер пенсий и социальных выплат дошел до уровня минимальных потребительских расходов.Также глава государства поставил перед министрами задачи на следующий год. Планируется, что промышленное производство вырастит более чем на 5%, сельское хозяйство – на 3%, а сфера услуг - на 14%. Министру инвестиций поставлена цель - увеличить объем экспорта до $23 млрд.Отдельно глава государства выделил вопросы в образовании, науке, туризме, культуре, спорте, а также проблему коррупции.Ранее президент выступил в Конгресс-центре, где рассказал о реформах в сфере образования.Читайте также:Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годомМирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото

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