https://uz.sputniknews.ru/20221231/mirziyoev-provel-itogovoe-soveschanie-s-pravitelstvom--podrobnosti--31196831.html
Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
Президент республики определил задачи на 2023 год.
2022-12-31T13:01+0500
2022-12-31T13:01+0500
2022-12-31T13:01+0500
политика
шавкат мирзиёев
правительство
совещание
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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством, передает пресс-служба главы государства.В ходе мероприятия президент напомнил о результатах, которые достигла республика в этом году. Так, например, объем ВВП увеличился более чем на 5%. Экспорт стал больше на 14% и составил $19 млрд. Иностранные инвестиции в Узбекистан достигли $8 млрд.В 2022 году впервые в истории республики размер пенсий и социальных выплат дошел до уровня минимальных потребительских расходов.Также глава государства поставил перед министрами задачи на следующий год. Планируется, что промышленное производство вырастит более чем на 5%, сельское хозяйство – на 3%, а сфера услуг - на 14%. Министру инвестиций поставлена цель - увеличить объем экспорта до $23 млрд.Отдельно глава государства выделил вопросы в образовании, науке, туризме, культуре, спорте, а также проблему коррупции.Ранее президент выступил в Конгресс-центре, где рассказал о реформах в сфере образования.Читайте также:Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годомМирзиёев принял участие в неформальном саммите СНГ – фото
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мирзиёев провел итоговое совещание с правительством итоги года президент узбекистана узбекистан правительство реформы чего добился в 2023 году новости новость политика общество новый узбекистан
мирзиёев провел итоговое совещание с правительством итоги года президент узбекистана узбекистан правительство реформы чего добился в 2023 году новости новость политика общество новый узбекистан
Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
В ходе встречи президент республики отметил недостатки, допущенные в этом году, а также определил главные задачи на 2023 год.
ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством, передает пресс-служба главы государства.
В ходе мероприятия президент напомнил о результатах, которые достигла республика в этом году. Так, например, объем ВВП увеличился более чем на 5%. Экспорт стал больше на 14% и составил $19 млрд. Иностранные инвестиции в Узбекистан достигли $8 млрд.
В 2022 году впервые в истории республики размер пенсий и социальных выплат дошел до уровня минимальных потребительских расходов.
"Значительные средства были направлены на улучшение инфраструктуры махаллей и решение проблем, которые долгие годы беспокоили население. Социальная помощь оказывается более чем 2 млн малообеспеченных семей. В регионах строятся образовательные и медицинские учреждения, сети питьевого водоснабжения, дороги",- рассказал Мирзиёев.
Также глава государства поставил перед министрами задачи на следующий год. Планируется, что промышленное производство вырастит более чем на 5%, сельское хозяйство – на 3%, а сфера услуг - на 14%. Министру инвестиций поставлена цель - увеличить объем экспорта до $23 млрд.
Отдельно глава государства выделил вопросы в образовании, науке, туризме, культуре, спорте, а также проблему коррупции.
"Министры должны неустанно работать над собой, изменить себя и всю систему. Нам всем необходимо упорно, самоотверженно трудиться с чувством сопричастности и любви к народу. Наша конечная цель – сделать так, чтобы наш народ был доволен",- подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Ранее президент выступил
в Конгресс-центре, где рассказал о реформах в сфере образования.