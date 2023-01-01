https://uz.sputniknews.ru/20230101/nikto-ne-ostanetsya-bez-vnimaniya---o-chem-govoril-prezident-31206429.html

"Никто не останется без внимания" - о чем говорил президент

"Никто не останется без внимания" - о чем говорил президент

В ежегодном новогоднем обращении Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги уходящего года и определил приоритеты на 2023 год.

2023-01-01T12:31+0500

2023-01-01T12:31+0500

2023-01-01T12:31+0500

политика

шавкат мирзиёев

видеообращение

новый год

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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В традиционном новогоднем обращении к народу Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги года и обозначил приоритеты на 2023 год.Среди достижений президент отметил рост экономики, богатый урожай, развитие промышленности, строительства, цифровых технологий и туризма.Главным приоритетом предстоящего года президент назвал заботу о человеке и качественное образование, для чего в республике будут созданы все условия.Государство будет обеспечивать доступ детей к качественному образованию, заботу о ветеранах, женщинах, социально уязвимых слоях населения.Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности

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