https://uz.sputniknews.ru/20230101/nikto-ne-ostanetsya-bez-vnimaniya---o-chem-govoril-prezident-31206429.html
"Никто не останется без внимания" - о чем говорил президент
"Никто не останется без внимания" - о чем говорил президент
В ежегодном новогоднем обращении Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги уходящего года и определил приоритеты на 2023 год.
2023-01-01T12:31+0500
2023-01-01T12:31+0500
2023-01-01T12:31+0500
политика
шавкат мирзиёев
видеообращение
новый год
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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В традиционном новогоднем обращении к народу Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги года и обозначил приоритеты на 2023 год.Среди достижений президент отметил рост экономики, богатый урожай, развитие промышленности, строительства, цифровых технологий и туризма.Главным приоритетом предстоящего года президент назвал заботу о человеке и качественное образование, для чего в республике будут созданы все условия.Государство будет обеспечивать доступ детей к качественному образованию, заботу о ветеранах, женщинах, социально уязвимых слоях населения.Читайте также: Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
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президент шавкат мирзиёев новогоднее обращение итоги года приоритеты
президент шавкат мирзиёев новогоднее обращение итоги года приоритеты
"Никто не останется без внимания" - о чем говорил президент
В ежегодном новогоднем обращении Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги уходящего года и определил приоритеты на 2023 год.
ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В традиционном новогоднем обращении к народу Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подвел краткие итоги года и обозначил приоритеты на 2023 год.
"Упорным и неустанным трудом мы достигли весомых результатов на пути развития в 2022 году. Сделали важные шаги в обеспечении интересов человека, его чести и достоинства", - отметил глава государства.
Среди достижений президент отметил рост экономики, богатый урожай, развитие промышленности, строительства, цифровых технологий и туризма.
Главным приоритетом предстоящего года президент назвал заботу о человеке и качественное образование, для чего в республике будут созданы все условия.
Государство будет обеспечивать доступ детей к качественному образованию, заботу о ветеранах, женщинах, социально уязвимых слоях населения.
"Словом, в нашей стране никто не останется без внимания и заботы общества и государства. Мы мобилизуем на это все силы и возможности", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.