https://uz.sputniknews.ru/20230101/skolko-investitsiy-privlek-uzbekistan-v-proshlom-godu-31214474.html
Сколько инвестиций привлек Узбекистан в прошлом году
Сколько инвестиций привлек Узбекистан в прошлом году
Эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли рассказал об основных странах-инвесторах в республике.
2023-01-01T18:32+0500
2023-01-01T18:32+0500
2023-01-01T18:32+0500
экономика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. За минувший год Узбекистан привлек около 240 трлн сумов иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту Sputnik эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли Шохрасул Шахазими.Инвестиционными партнерами Узбекистана являются Россия, страны СНГ, Китай, Япония, Южная Корея и другие государства.В рамках государственной инвестиционной программы в стране стартовали 158 крупных проектов на сумму $3,7 млрд и создано около 25 тысяч новых рабочих мест.Большая часть этих проектов приходится на сферы энергетики и горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства строительных материалов.В 2023 году власти планируют привлечь инвестиции в размере $30 млрд, из которых $25 млрд будут частными инвестициями.Министерство инвестиций, промышленности и торговли планирует запустить более 3000 проектов.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января
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узбекистан инвестиции инвестиционные партнеры
узбекистан инвестиции инвестиционные партнеры
Сколько инвестиций привлек Узбекистан в прошлом году
Эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли рассказал об основных странах-инвесторах в республике.
ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. За минувший год Узбекистан привлек около 240 трлн сумов иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту Sputnik эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли Шохрасул Шахазими.
"Инвестиции — это двигатель экономики. Они стали неотъемлемой частью экономической политики страны. За последние 6 месяцев объем инвестиций превысил 30% от ВВП", - сказал эксперт.
Инвестиционными партнерами Узбекистана являются Россия, страны СНГ, Китай, Япония, Южная Корея и другие государства.
"В 2022 году около 2000 предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки в рамках программы "Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции". Это продукция предприятий, работающих в текстильной, сельскохозяйственной, производственной, пищевой и других отраслях", — сказал эксперт.
В рамках государственной инвестиционной программы в стране стартовали 158 крупных проектов на сумму $3,7 млрд и создано около 25 тысяч новых рабочих мест.
Большая часть этих проектов приходится на сферы энергетики и горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства строительных материалов.
В 2023 году власти планируют привлечь инвестиции в размере $30 млрд, из которых $25 млрд будут частными инвестициями.
Министерство инвестиций, промышленности и торговли планирует запустить более 3000 проектов.
Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным
Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.
Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.