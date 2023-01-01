https://uz.sputniknews.ru/20230101/skolko-investitsiy-privlek-uzbekistan-v-proshlom-godu-31214474.html

Сколько инвестиций привлек Узбекистан в прошлом году

Сколько инвестиций привлек Узбекистан в прошлом году

Эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли рассказал об основных странах-инвесторах в республике.

2023-01-01T18:32+0500

2023-01-01T18:32+0500

2023-01-01T18:32+0500

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. За минувший год Узбекистан привлек около 240 трлн сумов иностранных инвестиций, сообщил корреспонденту Sputnik эксперт Министерства инвестиций, промышленности и торговли Шохрасул Шахазими.Инвестиционными партнерами Узбекистана являются Россия, страны СНГ, Китай, Япония, Южная Корея и другие государства.В рамках государственной инвестиционной программы в стране стартовали 158 крупных проектов на сумму $3,7 млрд и создано около 25 тысяч новых рабочих мест.Большая часть этих проектов приходится на сферы энергетики и горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства строительных материалов.В 2023 году власти планируют привлечь инвестиции в размере $30 млрд, из которых $25 млрд будут частными инвестициями.Министерство инвестиций, промышленности и торговли планирует запустить более 3000 проектов.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января

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