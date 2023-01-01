https://uz.sputniknews.ru/20230101/top-5-uzbekistanskix-filmov-dlya-novogodnix-prazdnikov-31215944.html

ТОП-5 узбекистанских фильмов для новогодних праздников

ТОП-5 узбекистанских фильмов для новогодних праздников

Впереди еще несколько выходных дней. Корреспондент Sputnik подготовил для вас подборку лучших узбекистанских фильмов, которые можно посмотреть в новогодние праздники.

2023-01-01T22:00+0500

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Выходные и праздничные дни многие привыкли проводить в кругу семьи перед телевизором. Кроме привычных и всеми любимых новогодних фильмов можно насладиться и новыми кинолентами. Корреспондент Sputnik подготовил подборку интересных узбекистанских фильмов.“Самарқандда қовун таровати” ("Аромат дыни в Самарканде")Снятый в 2021 году фильм рассказывает историю простых людей. Режиссер фильма Али Хамраев. Кинолента стала победителем V Международного кинофестиваля "ФЕЛИКС", проходившего в Милане в этом году.“Иссиқ нон” ("Горячий хлеб")Фильм снят киностудией "Узбекфильм" по заказу Национального агентства "Узбеккино". Режиссер фильма Умид Хамдамов. Картина начинается с того, что главная героиня Зульфия, девочка 13-14 лет, с радостью покидает школу-интернат, мечтая жить со своей мамой. Но Зульфия тут же сталкивается с ложью: бабушка везет ее не к матери, а к себе домой — в далекую деревню. Если хотите узнать продолжение трогательной истории – обязательно посмотрите фильм.“Фариданинг 2000 қўшиғи” ("2000 песен Фариды")Картина снята музыкальной киностудией Fox в 2020 году по заказу Национального агентства "Узбеккино". Режиссер фильма Ёлкин Тойчиев. В фильме на примере одной семьи раскрывается влияние политических событий, происходивших в Туркестане в начале прошлого века, на жителей региона.“Маҳаллада дув-дув гап” ("Об этом говорит вся махалля")Черно-белый фильм-комедия был создан в 1960 году. Режиссером фильма выступил Юрий Степчук, а продюсером - Шухрат Аббасов. Это один из лучших узбекских фильмов. Картина рассказывает о том, как строятся современные жилые дома в одном из микрорайонов старой части Ташкента.“Келинлар қўзғолони” ("Бунт невесток")Фильм был создан известным узбекским режиссером Мелисом Абзаловым в 1984 году. Комедия основана на одноименном произведении Саида Ахмеда. Фильм считается одной из лучших узбекских комедий советского времени. В кинокомедии Фарман Биби — любящая, но очень строгая мать, живет в одном дворе со своими семью сыновьями и их семьями. Младшая невестка Нигора поднимает "бунт" против Фарман, а другие невестки поддерживают ее.Читайте также: "Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино

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