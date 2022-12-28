https://uz.sputniknews.ru/20221228/uzbekfilm-i-lenfilm-budut-vmeste-snimat-kino-31099294.html
"Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино
"Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино
Киностудии подписали договор о сотрудничестве.
2022-12-28T12:40+0500
2022-12-28T12:40+0500
2022-12-28T12:40+0500
культура
узбекфильм
кино
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1c/31099036_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_7ebd6228ee2949d330188ba317223268.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В понедельник киностудии "Узбекфильм" и "Ленфильм" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба "Ленфильма".Согласно документу, киностудии будут укреплять долгосрочное эффективное сотрудничество, вместе участвуя в проектах, фестивалях, кинорынках, конференциях, а также семинарах по вопросам производства, творчества и инновационной работе.Также глава российской киностудии добавил, что у кинопроизводства двух стран есть хорошие перспективы в обмене опытом.Ранее Агентство кинематографии Узбекистана подписало договор о сотрудничестве с "Роскино".Читайте также:Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечетиАбдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1c/31099036_0:2:800:602_1920x0_80_0_0_558294ceccce404fac1ec5e34c82aeb7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекфильм и ленфильм будут вместе снимать кино узбекистан россия кинематограф сотрудничество фестиваль федор щербаков фильмы ленты
узбекфильм и ленфильм будут вместе снимать кино узбекистан россия кинематограф сотрудничество фестиваль федор щербаков фильмы ленты
"Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино
Две крупнейшие киностудии Узбекистана и России подписали договор о сотрудничестве в сфере кинопроизводства.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik.
В понедельник киностудии "Узбекфильм" и "Ленфильм" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба
"Ленфильма".
Согласно документу, киностудии будут укреплять долгосрочное эффективное сотрудничество, вместе участвуя в проектах, фестивалях, кинорынках, конференциях, а также семинарах по вопросам производства, творчества и инновационной работе.
"Мы готовы работать с коллегами с "Узбекфильма" по копродукции и уже обдумываем возможные совместные проекты, в том числе в детско-юношеском и семейном кино. Уверен, мы сможем снять прекрасные совместные сказки, например",- генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.
Также глава российской киностудии добавил, что у кинопроизводства двух стран есть хорошие перспективы в обмене опытом.
Ранее Агентство кинематографии Узбекистана подписало
договор о сотрудничестве с "Роскино".