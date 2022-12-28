https://uz.sputniknews.ru/20221228/uzbekfilm-i-lenfilm-budut-vmeste-snimat-kino-31099294.html

"Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино

"Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино

Киностудии подписали договор о сотрудничестве.

2022-12-28T12:40+0500

2022-12-28T12:40+0500

2022-12-28T12:40+0500

культура

узбекфильм

кино

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1c/31099036_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_7ebd6228ee2949d330188ba317223268.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В понедельник киностудии "Узбекфильм" и "Ленфильм" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба "Ленфильма".Согласно документу, киностудии будут укреплять долгосрочное эффективное сотрудничество, вместе участвуя в проектах, фестивалях, кинорынках, конференциях, а также семинарах по вопросам производства, творчества и инновационной работе.Также глава российской киностудии добавил, что у кинопроизводства двух стран есть хорошие перспективы в обмене опытом.Ранее Агентство кинематографии Узбекистана подписало договор о сотрудничестве с "Роскино".Читайте также:Узбекистан и Россия снимут фильм о петербургской мечетиАбдухаликов: на Ташкентском фестивале Агентство подпишет 4 меморандума с Россией

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекфильм и ленфильм будут вместе снимать кино узбекистан россия кинематограф сотрудничество фестиваль федор щербаков фильмы ленты