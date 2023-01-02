https://uz.sputniknews.ru/20230102/31229736.html

Как бесконтрольная "сладкая жизнь" влияет на здоровье детей?

Как бесконтрольная "сладкая жизнь" влияет на здоровье детей?

Огромные мешки подарков от Деда Мороза на Новый год, доверху заполненные конфетами и шоколадками, становятся большим соблазном для ребенка. Но чем грозит бесконтрольное употребление сладостей неокрепшему организму?

2023-01-02T22:00+0500

2023-01-02T22:00+0500

2023-01-02T22:00+0500

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дети

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О том, как изобилие сладостей влияет на детей и что с этим делать, читайте в материале Sputnik Беларусь.Почему так тянет на сладкое?Существует мнение, что любовь к сладкому заложена эволюцией: “быстрые” калории из простых углеводов всегда давали преимущество для выживания.Углеводы стимулируют выброс так называемых “гормонов счастья” – серотонина и эндорфинов, которые успокаивают и расслабляют. Кроме того, сладкий – первый вкус, с которым знакомится ребенок, питаясь материнским молоком, в котором содержится лактоза (молочный сахар).Ученые из Северо-Западного университета Иллинойса (США) утверждают, что сладкое оказывает на малышей обезболивающий эффект, но по мере взросления он исчезает. В раннем возрасте глюкоза необходима для развития мозга: потребление этого вещества при развитии мозга пятилетнего ребенка достигает 66% от общего энергопотребления.В последующие годы эта цифра снижается, организм начинает подключать другие механизмы для активизации мозговых процессов. Но тяга к сладкому у многих сохраняется, причем, у женщин больше, чем у мужчин. И все бы ничего, если бы сахар не оказывал разрушающего воздействия на организм.Сладкий запретный плодСахар вреден в любом возрасте - он медленно, но верно разрушает организм, запуская в нем массу неблагоприятных биохимических и гормональных процессов, которые могут не проявлять себя долгие годы. Ожирение – это всего лишь одна видимая проблема, с которой врачи связывают чрезмерное потребление сладкого в раннем возрасте. Именно со злоупотреблением сладким ВОЗ связывает увеличение числа детей с ожирением – с 32 млн во всем мире в 1990 году до 42 млн – в 2013 году. Если эта тенденция сохранится, то к 2025 году это число вырастет до 70 млн.Несмотря на все опасения, запрещая детям есть сладости, можно получить совсем обратный эффект. Все, что им будут запрещать, они будут стараться получить “по полной”. Проведено множество исследований, которые подтверждают, что когда ребенку дают неограниченный доступ к сладкому, он неконтролируемо ест его лишь первые два-три дня, после чего у него пропадает к нему столь повышенный интерес. Постепенно он начинает есть сладкое разумно, вовремя себя останавливая, потребляя другие продукты. В итоге аппетит в целом становится лучше за счет удовлетворения всех вкусовых потребностей.Сладости из магазинаКак же все-таки избежать нездоровой тяги к сладостям? Главное – не давать детям сладости "массового производства": заводские пирожные, торты, вафли и изделия из слоеного теста.Для их приготовления используется пальмовое масло, трансжиры и различные пищевые добавки: разрыхлители, загустители, консерванты и стабилизаторы. Сахар – самый распространенный ингредиент в этих продуктах. Поэтому внимательно изучайте состав и не покупайте марки, в которых сахар присутствует среди первых трех ингредиентов (или первых четырех, если в первые три входит вода).Имейте в виду, что в обезжиренных продуктах обычно больше сахара, чем в традиционных "жирных" аналогах. Старайтесь держаться подальше от продуктов с искусственными подсластителями. Помните, что больше всего сахара там, где изображены любимые персонажи мультфильмов. Убедите ребенка, что его мультяшным героям место в телевизоре, а не в холодильнике. Не забывайте, что сахар маскируется под разными названиями: кукурузный сироп, сироп агавы, кленовый сироп, патока, сироп рожкового дерева, ячменный солод, солодовый сироп, сгущенный сок тростника, фруктоза, декстрин, мальтодекстрин, декстроза, мальтоза, глюкоза, лактоза, D-рибоза, галактоза.Положительный пример заразителенОсновная рекомендация для родителей – стать образцом для своего ребенка. Неправильно, когда вы едите халву, заедаете ее булочкой и запиваете сладким чаем, а ребенку говорите, что это вредно.Если вы с раннего возраста будете заботиться о правильном пищевом поведении, то магазинные сладости будут казаться ребенку излишне сладкими, поэтому он будет их избегать. Проблема не в детях, а во взрослых. Тот факт, что дети любят неполезное сладкое – заслуга взрослых, потому что именно взрослые (особенно бабушки) порой "подсаживают" их на вредное сладкое.Полезное сладкое не вызывает нездоровой тяги. Оно необходимо, потому что без сладкого вкуса человеку сложно. Не только тогда, когда нужна быстрая энергия, но и потому, что дети, как и взрослые, должны знать и чувствовать весь спектр вкусов.Поэтому готовьте лучше домашние сладкие лакомства из правильных, проверенных продуктов.Самый лучший способ урегулировать взаимоотношения ребенка со сладким – собственный пример. В этом единодушны и диетологи, и психологи. Очень важно выстроить систему здорового питания для всей семьи. Например, вместо шоколадок и пирожных предлагайте ребенку фрукты, натуральные йогурты и творожки.Чтобы подсчитать, сколько сахара в день съедает ребенок, обратите внимание на то, какие напитки он пьет. Есть ли среди них газированная вода, молоко с добавками (шоколадное, клубничное), соки, энергетические напитки, вода со вкусовыми добавками, сладкий чай, кофе, какао.Посмотрите на упаковке, сколько сахара в них содержится, или обратите внимание на то, сколько ложек сахара добавляет сам ребенок, и у множьте на количество порций в день.То же самое проделайте с сухими завтраками, печеньем, пончиками, кондитерскими изделиями, оладьями, вафлями, булочками.Фрукты и неподслащенные молочные продукты не учитывайте. А вот в сладких йогуртах и творожках берите за основу 60 % указанного сахара: примерно 40% приходится на молочный сахар, лактозу. Суммируйте результат и сравните с возрастной нормой. Отталкиваясь от этих результатов, вы можете грамотно скорректировать питание ребенка и позаботиться о его здоровье.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите сливочное масло

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