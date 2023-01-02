https://uz.sputniknews.ru/20230102/administrativnaya-reforma-pozvolit-sekonomit-28-trln-sumov-31221248.html

Административная реформа позволит сэкономить 2,8 трлн сумов

Административная реформа позволит сэкономить 2,8 трлн сумов

Средства получат за счет сокращения штатов министерств и ведомств, продажи пустующих помещений и автомобилей с аукциона, а также сокращения расходов, связанных с содержанием аппарата госуправления.

2023-01-02T15:08+0500

2023-01-02T15:08+0500

2023-01-02T15:08+0500

общество

узбекистан

административная реформа

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что на реализации административной реформы будет сэкономлено 2,8 трлн сумов.В том числе:Сэкономленные средства направят на решение социальных проблем.С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, сократилось с 61 до 28. О необходимости оптимизации госорганов президент заявлял в своем послании парламенту.Читайте также: Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане

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административная реформа сокращение штата количества министерств ведомств экономия средств