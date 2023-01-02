https://uz.sputniknews.ru/20230102/administrativnaya-reforma-pozvolit-sekonomit-28-trln-sumov-31221248.html
Административная реформа позволит сэкономить 2,8 трлн сумов
Административная реформа позволит сэкономить 2,8 трлн сумов
Средства получат за счет сокращения штатов министерств и ведомств, продажи пустующих помещений и автомобилей с аукциона, а также сокращения расходов, связанных с содержанием аппарата госуправления.
2023-01-02T15:08+0500
2023-01-02T15:08+0500
2023-01-02T15:08+0500
общество
узбекистан
административная реформа
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что на реализации административной реформы будет сэкономлено 2,8 трлн сумов.В том числе:Сэкономленные средства направят на решение социальных проблем.С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, сократилось с 61 до 28. О необходимости оптимизации госорганов президент заявлял в своем послании парламенту.Читайте также: Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане
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административная реформа сокращение штата количества министерств ведомств экономия средств
административная реформа сокращение штата количества министерств ведомств экономия средств
Административная реформа позволит сэкономить 2,8 трлн сумов
Средства получат за счет сокращения штатов министерств и ведомств, продажи пустующих помещений и автомобилей с аукциона, а также сокращения расходов, связанных с содержанием аппарата госуправления.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что на реализации административной реформы будет сэкономлено 2,8 трлн сумов.
2,4 трлн сумов – за счет сокращения штатов министерств и ведомств до 30%;
300 млрд сумов – с продажи более 300 пустующих зданий по согласованию с организациями и офисами;
16,5 млрд сумов – в связи с сокращением руководящих должностей и продажей 55 автомобилей с аукциона;
17 млрд сумов - за счет сокращения командировок в регионы и перехода на систему онлайн-приема;
22 млрд сумов – за счет оптимизации расходов, связанных с содержанием аппарата государственного управления;
18 млрд сумов – за счет оптимизации затрат путем установления нормативов на проведение официальных мероприятий.
Сэкономленные средства направят на решение социальных проблем.
С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, сократилось с 61 до 28. О необходимости оптимизации госорганов президент заявлял в своем послании парламенту.