https://uz.sputniknews.ru/20230102/kak-uluchshilas-biznes-sreda-v-uzbekistane--31216675.html

Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане

Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане

Власти республики предприняли ряд мер для создания благоприятных условий для предпринимателей . Для этого в стране осуществляется целый ряд реформ, направленных на содействие бизнесу, предоставление налоговых льгот и субсидий.

2023-01-02T11:05+0500

2023-01-02T11:05+0500

2023-01-02T11:05+0500

экономика

бизнес

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Главные изменения в инвестиционной политике Узбекистана – в обзоре корреспондента Sputnik.Лицензирование – в электронном видеС 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно перешли в электронный формат через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".Заявления о выдаче лицензии и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного можно подать через Единый портал интерактивных госуслуг.Все виды лицензий и разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр теперь оформляют через QR-коды.Предприниматели сферы услуг получили налоговые льготыС 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го снизилась ставка социального налога до 1%. Это касается предпринимателей в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.Данная ставка действует, если по итогам текущего отчетного периода доходы составляют не менее 60% совокупной прибыли.Дивиденды на акции физлиц освободили от налога на доходыС 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024-го:Кроме того, местным эмитентам предоставляется право размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на РФБ "Тошкент" или размещать их одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.Упростили инвестирование в промзоныРешение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон теперь принимают в течение 10 рабочих дней. Кроме того, даже если в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ примет участие один претендент, торги будут считаться состоявшимися.Право на аренду земельных участков на территории СЭЗ можно передавать в залог при получении кредитов. К тому же землю, здания и сооружения можно передавать в аренду через онлайн-аукцион и оплачивать в рассрочку в течение 12 месяцев.Экспортеры получают льготы независимо от доли объема экспортаС 1 ноября организации-экспортеры получают льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров.Если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, меньше 5% стоимости всей экспортной продукции, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.Упростилась деятельность коммерческих организацийВласти отменили требования по созданию служб внутреннего аудита в общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществах с долей государства 50% и более, у которых балансовая стоимость активов составляет менее 100 тысяч БРВ.Также не нужна государственная регистрация учредительного договора ООО и нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой представителям участников ООО для участия на общем собрании.Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без пропискиС 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике могут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.Туроператоры получили льготыЭто касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".С 1 июля они получают льготы по уплате социального налога, налога с оборота, налога на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1 процента.Страховка онлайнВсе виды страхования теперь можно осуществлять в электронной форме. А вскоре бумажные бланки и вовсе канут в лето: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.Все виды полисов проходят регистрацию в Единой автоматизированной информационной системе.Проверки предприятий стали открытымиВсе проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, теперь необходимо регистрировать в информационной системе "Единый государственный контроль".Проведение проверок в деятельности субъектов предпринимательства, не зарегистрированных в данной системе, считается незаконным.О начале проверок, проводимых по результатам системы "риск-анализ", предпринимателей должны уведомлять не менее чем за 10 рабочих дней.Госорганы не могут вновь проводить проверку субъекта предпринимательства по тому же поводу, по которому она уже проводилась, и требовать документы, который этот субъект предпринимательства уже подавал.Предоставляются субсидии предпринимателям, привлекающим надомниковПредприниматели, обеспечившие занятость владельцев приусадебных земельных участков путем кооперации и надомного труда, могут получить субсидии из Государственного фонда содействия занятости на покупку и последующую передачу владельцам приусадебных земель:Эту субсидию в размере до 20-кратного размера БРВ на 1 владельца приусадебного участка можно получить по рекомендации помощников хокимов.Экспортировать цемент можно без ограниченийВсе юрлица могут экспортировать производимые в республике цемент, цементный клинкер и стекло строительное, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).Агентство продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляет субсидии отечественным предприятиям-экспортерам на компенсацию до 50% затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.КоконоводствоПроизводители коконов получают субсидии в размере 5 тысяч сумов на 1 кг сырья. Этой помощью можно воспользоваться с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. Кроме того, на 50% снизилась ставка налога за пользование водой, использованной для орошения тутовых деревьев.ФармацевтикаФонд поддержки и развития фармацевтической отрасли покрывает 75% расходов по регистрации фармпродукции в зарубежных государствах.РыбоводствоФизическим лицам разрешили разводить рыбу в своих домохозяйствах в качестве самозанятых. С 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го производители оборудования для рыбоводства получают ряд льгот.В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшились на 50%.Для владельцев домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также уменьшились вдвое.С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го для покрытия расходов на обучение разведению рыбы можно получить разовую субсидию до двукратного размера базовой расчетной величины.Деньги на птицуСубсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тысяч сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024-го.Женские коллективы пользуются льготамиСроком до 1 января 2025 года предприниматели, в чьих предприятиях на долю женщин приходится не менее 50% от общего фонда оплаты труда, платят меньше налогов. Они должны работать на землях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов и иметь численность работников не менее 10 человек.Врачи могут заниматься частной семейной практикойДля осуществления индивидуальной семейной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачи могут оказывать медуслуги у себя на дому или в арендованных помещениях.Услуги, оказанные врачами населению безвозмездно, оплачивает Госфонд медицинского страхования.Ведение индивидуальной семейной врачебной практики внедрят до конца 2022 года в Сырдарьинской области, в последующем — поэтапно в других регионах страны.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 января

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