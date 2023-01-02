Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане
Власти республики предприняли ряд мер для создания благоприятных условий для предпринимателей . Для этого в стране осуществляется целый ряд реформ, направленных на содействие бизнесу, предоставление налоговых льгот и субсидий.
ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Главные изменения в инвестиционной политике Узбекистана – в обзоре корреспондента Sputnik.
Лицензирование – в электронном виде
С 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно перешли в электронный формат через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".
Заявления о выдаче лицензии и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного можно подать через Единый портал интерактивных госуслуг.
Все виды лицензий и разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр теперь оформляют через QR-коды.
Предприниматели сферы услуг получили налоговые льготы
С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го снизилась ставка социального налога до 1%. Это касается предпринимателей в сфере розничной торговли и общепита, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.
Данная ставка действует, если по итогам текущего отчетного периода доходы составляют не менее 60% совокупной прибыли.
Дивиденды на акции физлиц освободили от налога на доходы
С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024-го:
доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям физических лиц — резидентов и нерезидентов Узбекистана, освобождаются от налога на доход;
на доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям юридических лиц — нерезидентов, применяется 5-процентная ставка налога на прибыль по аналогии с юридическими лицами — резидентами Узбекистана;
доходы в виде начисленных процентов по облигациям хозяйственных обществ физических и юридических лиц — резидентов и нерезидентов освобождаются от налога на доходы физлиц и налога на прибыль юрлиц.
Кроме того, местным эмитентам предоставляется право размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после предварительного размещения на РФБ "Тошкент" или размещать их одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.
Упростили инвестирование в промзоны
Решение о размещении инвестиционных проектов на территории промзон теперь принимают в течение 10 рабочих дней. Кроме того, даже если в аукционе по передаче в аренду земельных площадей СЭЗ примет участие один претендент, торги будут считаться состоявшимися.
Право на аренду земельных участков на территории СЭЗ можно передавать в залог при получении кредитов. К тому же землю, здания и сооружения можно передавать в аренду через онлайн-аукцион и оплачивать в рассрочку в течение 12 месяцев.
Экспортеры получают льготы независимо от доли объема экспорта
С 1 ноября организации-экспортеры получают льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров.
Если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, меньше 5% стоимости всей экспортной продукции, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.
Упростилась деятельность коммерческих организаций
Власти отменили требования по созданию служб внутреннего аудита в общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществах с долей государства 50% и более, у которых балансовая стоимость активов составляет менее 100 тысяч БРВ.
Также не нужна государственная регистрация учредительного договора ООО и нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой представителям участников ООО для участия на общем собрании.
Иностранные граждане смогут покупать недвижимость в Узбекистане без прописки
С 1 мая граждане зарубежных стран без вида на жительство в республике могут покупать строящиеся объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков):
в Ташкентской области, в Ташкенте и Самарканде — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее $150 тыс., недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее $180 тыс.;
в других регионах — недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее $70 тыс., недвижимость, принятую в эксплуатацию, стоимостью не менее $85 тыс.
При этом приобретение гражданами зарубежных государств объектов недвижимого имущества не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.
Туроператоры получили льготы
Это касается предпринимателей, организовавших гостевые дома, пункты общепита и развлечений со статусом "Туристская махалля", "Туристское село" и "Туристский аул".
С 1 июля они получают льготы по уплате социального налога, налога с оборота, налога на имущество юрлиц и земельного налога в размере 1 процента.
Страховка онлайн
Все виды страхования теперь можно осуществлять в электронной форме. А вскоре бумажные бланки и вовсе канут в лето: с 1 января 2023 года их перестанут оформлять по всем видам обязательного страхования.
Все виды полисов проходят регистрацию в Единой автоматизированной информационной системе.
Проверки предприятий стали открытыми
Все проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, теперь необходимо регистрировать в информационной системе "Единый государственный контроль".
Проведение проверок в деятельности субъектов предпринимательства, не зарегистрированных в данной системе, считается незаконным.
О начале проверок, проводимых по результатам системы "риск-анализ", предпринимателей должны уведомлять не менее чем за 10 рабочих дней.
Госорганы не могут вновь проводить проверку субъекта предпринимательства по тому же поводу, по которому она уже проводилась, и требовать документы, который этот субъект предпринимательства уже подавал.
Предоставляются субсидии предпринимателям, привлекающим надомников
Предприниматели, обеспечившие занятость владельцев приусадебных земельных участков путем кооперации и надомного труда, могут получить субсидии из Государственного фонда содействия занятости на покупку и последующую передачу владельцам приусадебных земель:
домашней птицы, клеток для содержания птицы, кормов и лекарственных средств;
саженцев винограда и виноградной лозы;
пчелиных семей, ящиков для пчелиных семей и кормов;
кроликов, клеток для кроликов и кормов;
мальков рыб, искусственных водоемов и кормов.
Эту субсидию в размере до 20-кратного размера БРВ на 1 владельца приусадебного участка можно получить по рекомендации помощников хокимов.
Экспортировать цемент можно без ограничений
Все юрлица могут экспортировать производимые в республике цемент, цементный клинкер и стекло строительное, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).
Агентство продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляет субсидии отечественным предприятиям-экспортерам на компенсацию до 50% затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.
Коконоводство
Производители коконов получают субсидии в размере 5 тысяч сумов на 1 кг сырья. Этой помощью можно воспользоваться с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. Кроме того, на 50% снизилась ставка налога за пользование водой, использованной для орошения тутовых деревьев.
Фармацевтика
Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли покрывает 75% расходов по регистрации фармпродукции в зарубежных государствах.
Рыбоводство
Физическим лицам разрешили разводить рыбу в своих домохозяйствах в качестве самозанятых. С 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го производители оборудования для рыбоводства получают ряд льгот.
В частности, налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами, уменьшились на 50%.
Для владельцев домохозяйств, занимающихся разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на имущество также уменьшились вдвое.
С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го для покрытия расходов на обучение разведению рыбы можно получить разовую субсидию до двукратного размера базовой расчетной величины.
Деньги на птицу
Субсидии птицеводческим хозяйствам – членам Ассоциации "Паррандасаноат" на покрытие расходов по импорту составляют 12 тысяч сумов на каждого однодневного породистого цыпленка в период с 1 июля 2022 года до 1 января 2024-го.
Женские коллективы пользуются льготами
Сроком до 1 января 2025 года предприниматели, в чьих предприятиях на долю женщин приходится не менее 50% от общего фонда оплаты труда, платят меньше налогов. Они должны работать на землях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов и иметь численность работников не менее 10 человек.
Врачи могут заниматься частной семейной практикой
Для осуществления индивидуальной семейной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачи могут оказывать медуслуги у себя на дому или в арендованных помещениях.
Услуги, оказанные врачами населению безвозмездно, оплачивает Госфонд медицинского страхования.
Ведение индивидуальной семейной врачебной практики внедрят до конца 2022 года в Сырдарьинской области, в последующем — поэтапно в других регионах страны.
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