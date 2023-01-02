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https://uz.sputniknews.ru/20230102/lyudi-kotorymi-gordilsya-uzbekistan-v-2022-godu-31216399.html
Люди, которыми гордился Узбекистан в 2022 году
Люди, которыми гордился Узбекистан в 2022 году
Вспомним тех, кто прославил республику на международной арене в ушедшем году.
2023-01-02T10:04+0500
2023-01-02T10:04+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Еще один год позади. В ушедшем году уроженцы и жители Узбекистана добились больших успехов во всех сферах.Люди, которые прославили республику в 2022 году в разных областях – в подборке Sputnik."Меценат года" - Алишер Усманов.Алишер Усманов, российский бизнесмен родом из Узбекистана, получил награду "Меценат года" на "Russian Creative Awards 2022". Жюри церемонии отметило вклад Усманова в развитие науки, образования, культуры и спорта, а также в популяризацию и сохранение русской культуры за рубежом. В представлении к премии было отмечено, что в 2006 году он учредил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", целью которого является поддержка инициатив в этих сферах, а также укрепление репутации российских креативных индустрий за рубежом. ."Открытие года" - Нодирбек Абдусаттаров.Юный шахматист Нодирбек Абдусатторов впервые в истории вывел сборную Узбекистана на первое место во Всемирной шахматной олимпиаде. На первенстве Абдусаттаров завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете Олимпиады. А в декабре Нодирбек стал чемпионом международного турнира гроссмейстеров имени Вугара Гашимова в Баку, Азербайджан."Герои года" — команда футболистов с ограниченными возможностями.Сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди футболистов-ампутантов, проходившем в Турции в этом году. В полуфинале чемпионата сборная Узбекистана обыграла сборную Колумбии со счетом 4:1. В четвертьфинале узбекистанцы разгромили Италию со счетом 4:0. В полуфинале сборная уступила Турции 0:1 и не попала в финал. В матче за третье место команда из Узбекистана разгромила сборную Гаити со счетом 4:2."Студент года" - Бехруз Расаматов.Бехруз Расаматов из Узбекистана стал лауреатом национальной премии России "Студент года-2022". Расаматов родом из Ташкента и в настоящее время учится в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова."Спортсменка года" - Лайло Хасанова.Лайло Хасанова победила на чемпионате мира по таэквондо WT в Софии, Болгария. В соревнованиях приняли участие 16 таэквондистов из Узбекистана, 10 из них заняли призовые места. Лайло Хасанова завоевала золотую медаль на чемпионате мира.Читайте также: Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
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люди которыми гордился узбекистан в 2022 году лучшие люди достижения спорт меценат года открытие года спортсменка года студент года герои года нодирбек абдусатторов футболисты с ограниченными возможносятми ампутанты алишер усманов лайло хасанова бехруз расаматов
люди которыми гордился узбекистан в 2022 году лучшие люди достижения спорт меценат года открытие года спортсменка года студент года герои года нодирбек абдусатторов футболисты с ограниченными возможносятми ампутанты алишер усманов лайло хасанова бехруз расаматов

Люди, которыми гордился Узбекистан в 2022 году

10:04 02.01.2023
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2023
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
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Вспомним тех, кто прославил республику на международной арене в ушедшем году.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Еще один год позади. В ушедшем году уроженцы и жители Узбекистана добились больших успехов во всех сферах.
Люди, которые прославили республику в 2022 году в разных областях – в подборке Sputnik.

"Меценат года" - Алишер Усманов.

Алишер Усманов, российский бизнесмен родом из Узбекистана, получил награду "Меценат года" на "Russian Creative Awards 2022". Жюри церемонии отметило вклад Усманова в развитие науки, образования, культуры и спорта, а также в популяризацию и сохранение русской культуры за рубежом. В представлении к премии было отмечено, что в 2006 году он учредил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", целью которого является поддержка инициатив в этих сферах, а также укрепление репутации российских креативных индустрий за рубежом. .
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоварищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях
Товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
Товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Открытие года" - Нодирбек Абдусаттаров.

Юный шахматист Нодирбек Абдусатторов впервые в истории вывел сборную Узбекистана на первое место во Всемирной шахматной олимпиаде. На первенстве Абдусаттаров завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете Олимпиады. А в декабре Нодирбек стал чемпионом международного турнира гроссмейстеров имени Вугара Гашимова в Баку, Азербайджан.
© Шахматная федерация УзбекистанаНодирбек Абдусаттаров стал победителем международного турнира
Нодирбек Абдусаттаров стал победителем международного турнира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
Нодирбек Абдусаттаров стал победителем международного турнира
© Шахматная федерация Узбекистана

"Герои года" — команда футболистов с ограниченными возможностями.

Сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди футболистов-ампутантов, проходившем в Турции в этом году. В полуфинале чемпионата сборная Узбекистана обыграла сборную Колумбии со счетом 4:1. В четвертьфинале узбекистанцы разгромили Италию со счетом 4:0. В полуфинале сборная уступила Турции 0:1 и не попала в финал. В матче за третье место команда из Узбекистана разгромила сборную Гаити со счетом 4:2.
© Минспорта УзбекистанаЦеремония награждения сборной Узбекистана, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов.
Церемония награждения сборной Узбекистана, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
Церемония награждения сборной Узбекистана, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов.
© Минспорта Узбекистана

"Студент года" - Бехруз Расаматов.

Бехруз Расаматов из Узбекистана стал лауреатом национальной премии России "Студент года-2022". Расаматов родом из Ташкента и в настоящее время учится в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.
© Российская национальная премия "Студент года"Узбекистанец Бехруз Расаматов стал лауреатом премии "Студент года".
Узбекистанец Бехруз Расаматов стал лауреатом премии Студент года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
Узбекистанец Бехруз Расаматов стал лауреатом премии "Студент года".
© Российская национальная премия "Студент года"

"Спортсменка года" - Лайло Хасанова.

Лайло Хасанова победила на чемпионате мира по таэквондо WT в Софии, Болгария. В соревнованиях приняли участие 16 таэквондистов из Узбекистана, 10 из них заняли призовые места. Лайло Хасанова завоевала золотую медаль на чемпионате мира.
© Фото: Ассоциация таэквондо WT УзбекистанаЛайло Хасанова
Лайло Хасанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
Лайло Хасанова
© Фото: Ассоциация таэквондо WT Узбекистана
Читайте также: Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
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