Люди, которыми гордился Узбекистан в 2022 году
© Ўзбекистон президенти матбуот хизматиНодирбек Абдусатторов
© Ўзбекистон президенти матбуот хизмати
Вспомним тех, кто прославил республику на международной арене в ушедшем году.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Еще один год позади. В ушедшем году уроженцы и жители Узбекистана добились больших успехов во всех сферах.
Люди, которые прославили республику в 2022 году в разных областях – в подборке Sputnik.
"Меценат года" - Алишер Усманов.
Алишер Усманов, российский бизнесмен родом из Узбекистана, получил награду "Меценат года" на "Russian Creative Awards 2022". Жюри церемонии отметило вклад Усманова в развитие науки, образования, культуры и спорта, а также в популяризацию и сохранение русской культуры за рубежом. В представлении к премии было отмечено, что в 2006 году он учредил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", целью которого является поддержка инициатив в этих сферах, а также укрепление репутации российских креативных индустрий за рубежом. .
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоварищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях
Товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях
© Sputnik / Владимир Астапкович/
"Открытие года" - Нодирбек Абдусаттаров.
Юный шахматист Нодирбек Абдусатторов впервые в истории вывел сборную Узбекистана на первое место во Всемирной шахматной олимпиаде. На первенстве Абдусаттаров завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете Олимпиады. А в декабре Нодирбек стал чемпионом международного турнира гроссмейстеров имени Вугара Гашимова в Баку, Азербайджан.
Нодирбек Абдусаттаров стал победителем международного турнира
"Герои года" — команда футболистов с ограниченными возможностями.
Сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди футболистов-ампутантов, проходившем в Турции в этом году. В полуфинале чемпионата сборная Узбекистана обыграла сборную Колумбии со счетом 4:1. В четвертьфинале узбекистанцы разгромили Италию со счетом 4:0. В полуфинале сборная уступила Турции 0:1 и не попала в финал. В матче за третье место команда из Узбекистана разгромила сборную Гаити со счетом 4:2.
© Минспорта УзбекистанаЦеремония награждения сборной Узбекистана, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов.
Церемония награждения сборной Узбекистана, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов.
© Минспорта Узбекистана
"Студент года" - Бехруз Расаматов.
Бехруз Расаматов из Узбекистана стал лауреатом национальной премии России "Студент года-2022". Расаматов родом из Ташкента и в настоящее время учится в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.
© Российская национальная премия "Студент года"Узбекистанец Бехруз Расаматов стал лауреатом премии "Студент года".
Узбекистанец Бехруз Расаматов стал лауреатом премии "Студент года".
© Российская национальная премия "Студент года"
"Спортсменка года" - Лайло Хасанова.
Лайло Хасанова победила на чемпионате мира по таэквондо WT в Софии, Болгария. В соревнованиях приняли участие 16 таэквондистов из Узбекистана, 10 из них заняли призовые места. Лайло Хасанова завоевала золотую медаль на чемпионате мира.
Лайло Хасанова
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