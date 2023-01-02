https://uz.sputniknews.ru/20230102/poezd-afrosiab-ostanovilsya-mejdu-buxaroy-i-tashkentom-31220944.html

Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом

Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом

Для доставки пассажиров до места назначения выехал запасной электропоезд.

2023-01-02T14:01+0500

2023-01-02T14:01+0500

2023-01-02T14:01+0500

общество

скоростной поезд

высокоскоростной поезд

происшествия

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Скоростной поезд "Афросиаб", следовавший по маршруту Бухара-Ташкент, остановился в Чиназе из-за неисправности. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Поломка случилась 1 января. Скоростной электропоезд "Афросиаб" на маршруте №769 Бухара-Ташкент остановился из-за неисправности в сети электропроводов между Новым Чиназом и станцией Чиназ.В пути пассажирам дополнительно раздали горячий чай, кофе и еду. Всем пассажирам также выплатят компенсацию.Читайте также: Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год

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