https://uz.sputniknews.ru/20230102/poezd-afrosiab-ostanovilsya-mejdu-buxaroy-i-tashkentom-31220944.html
Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом
Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом
Для доставки пассажиров до места назначения выехал запасной электропоезд.
2023-01-02T14:01+0500
2023-01-02T14:01+0500
2023-01-02T14:01+0500
общество
скоростной поезд
высокоскоростной поезд
происшествия
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Скоростной поезд "Афросиаб", следовавший по маршруту Бухара-Ташкент, остановился в Чиназе из-за неисправности. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Поломка случилась 1 января. Скоростной электропоезд "Афросиаб" на маршруте №769 Бухара-Ташкент остановился из-за неисправности в сети электропроводов между Новым Чиназом и станцией Чиназ.В пути пассажирам дополнительно раздали горячий чай, кофе и еду. Всем пассажирам также выплатят компенсацию.Читайте также: Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год
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узбекистан ташкент бухара чиназ поезд афросиаб остановился резервный электропоезд
узбекистан ташкент бухара чиназ поезд афросиаб остановился резервный электропоезд
Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом
Для доставки пассажиров до места назначения выехал запасной электропоезд.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Скоростной поезд "Афросиаб", следовавший по маршруту Бухара-Ташкент, остановился в Чиназе из-за неисправности. Об этом сообщает
пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Поломка случилась 1 января. Скоростной электропоезд "Афросиаб" на маршруте №769 Бухара-Ташкент остановился из-за неисправности в сети электропроводов между Новым Чиназом и станцией Чиназ.
"В целях благополучной доставки пассажиров к месту назначения с Северного вокзала Ташкента в 20:35 отправлен резервный электропоезд "Афросиоб" и в 21:05 этот поезд прибыл на станцию Чиназ, 269 пассажиров благополучно пересажены в резервный поезд и поезд прибыли на Центральный вокзал Ташкента в 22:05", — говорится в сообщении.
В пути пассажирам дополнительно раздали горячий чай, кофе и еду. Всем пассажирам также выплатят компенсацию.