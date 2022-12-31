https://uz.sputniknews.ru/20221231/stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-stolitsy-na-novyy-god-31196077.html

Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год

Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год

В новогоднюю ночь автобусы будут работать до полуночи.

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общество

общественный транспорт

новый год

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В последний день 2022 года, 31 декабря, автобусы будут ходить до 00:00, передает пресс-служба компания "Тошшахартрансхизмат".Так, 2 января автобусы будут курсировать по воскресному графику работы, а 3 января — по субботнему.В рабочую субботу, 7 января, автобусы будут ходить по обычному будничному расписанию. Ранее ташкентский метрополитен рассказал о графике работы на праздники. Читайте также:Куда сходить на новогодних праздниках: топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и БухареКак будут отдыхать узбекистанцы на новогодние праздники - инфографика

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