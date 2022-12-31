https://uz.sputniknews.ru/20221231/stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-stolitsy-na-novyy-god-31196077.html
Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год
Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год
В новогоднюю ночь автобусы будут работать до полуночи.
2022-12-31T12:15+0500
2022-12-31T12:15+0500
2022-12-31T12:15+0500
общество
общественный транспорт
новый год
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В последний день 2022 года, 31 декабря, автобусы будут ходить до 00:00, передает пресс-служба компания "Тошшахартрансхизмат".Так, 2 января автобусы будут курсировать по воскресному графику работы, а 3 января — по субботнему.В рабочую субботу, 7 января, автобусы будут ходить по обычному будничному расписанию. Ранее ташкентский метрополитен рассказал о графике работы на праздники. Читайте также:Куда сходить на новогодних праздниках: топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и БухареКак будут отдыхать узбекистанцы на новогодние праздники - инфографика
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как будут работать автобусы на новый год в ташкенте работа автобусов в новогодние расписание график общественный транспорт новы год метро новости новость
как будут работать автобусы на новый год в ташкенте работа автобусов в новогодние расписание график общественный транспорт новы год метро новости новость
Стало известно, как будет работать общественный транспорт столицы на Новый год
В новогоднюю ночь автобусы будут работать до полуночи. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik.
В последний день 2022 года, 31 декабря, автобусы будут ходить до 00:00, передает пресс-служба
компания "Тошшахартрансхизмат".
Так, 2 января автобусы будут курсировать по воскресному графику работы, а 3 января — по субботнему.
В рабочую субботу, 7 января, автобусы будут ходить по обычному будничному расписанию.
Ранее ташкентский метрополитен рассказал
о графике работы на праздники.