https://uz.sputniknews.ru/20230102/samolet-iz-tashkenta-popal-v-turbulentnost-31229393.html

Самолет из Ташкента попал в турбулентность

Самолет из Ташкента попал в турбулентность

По уточненным данным, пострадало пять человек.

2023-01-02T20:11+0500

2023-01-02T20:11+0500

2023-01-02T20:11+0500

происшествия

самолет

ташкент

астана

эйр астана

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ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Самолет авиакомпании "Air Astana", выполнявший рейс по маршруту Ташкент-Астана, попал в зону сильной турбулентности, сообщает Sputnik Казахстан.Представители авиаперевозчика изначально сообщили о семи пострадавших. Экипаж на борту оказывал пострадавшим первичную медицинскую помощь.Авиалайнер благополучно приземлился в Алматы в 16.45 по местному времени.Позже представители комитета гражданской авиации Казахстана уточнили, что пострадало пять человек.Гражданку Узбекистана госпитализировали с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка. Остальные пациенты с незначительными ушибами и ожогами отказались от госпитализации, сообщает агентство.Читайте также: Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом

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самолет попал в турбулентность пострадало пять человек госпитализирована перелом позвонка ожоги ушибы