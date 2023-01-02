https://uz.sputniknews.ru/20230102/samolet-iz-tashkenta-popal-v-turbulentnost-31229393.html
Самолет из Ташкента попал в турбулентность
Самолет из Ташкента попал в турбулентность
По уточненным данным, пострадало пять человек.
2023-01-02T20:11+0500
2023-01-02T20:11+0500
2023-01-02T20:11+0500
происшествия
самолет
ташкент
астана
эйр астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/610/92/6109239_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_e587354e4012b8409a60576962724141.jpg
ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Самолет авиакомпании "Air Astana", выполнявший рейс по маршруту Ташкент-Астана, попал в зону сильной турбулентности, сообщает Sputnik Казахстан.Представители авиаперевозчика изначально сообщили о семи пострадавших. Экипаж на борту оказывал пострадавшим первичную медицинскую помощь.Авиалайнер благополучно приземлился в Алматы в 16.45 по местному времени.Позже представители комитета гражданской авиации Казахстана уточнили, что пострадало пять человек.Гражданку Узбекистана госпитализировали с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка. Остальные пациенты с незначительными ушибами и ожогами отказались от госпитализации, сообщает агентство.Читайте также: Поезд "Афросиаб" остановился между Бухарой и Ташкентом
ташкент
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/610/92/6109239_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_9fadbe2b5afd08d5bbeb1b9e2bda9f0d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самолет попал в турбулентность пострадало пять человек госпитализирована перелом позвонка ожоги ушибы
самолет попал в турбулентность пострадало пять человек госпитализирована перелом позвонка ожоги ушибы
Самолет из Ташкента попал в турбулентность
По уточненным данным, пострадало пять человек.
ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Самолет авиакомпании "Air Astana", выполнявший рейс по маршруту Ташкент-Астана, попал в зону сильной турбулентности, сообщает Sputnik Казахстан
.
Представители авиаперевозчика изначально сообщили о семи пострадавших. Экипаж на борту оказывал пострадавшим первичную медицинскую помощь.
"Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиалайнер благополучно приземлился в Алматы в 16.45 по местному времени.
Позже представители комитета гражданской авиации Казахстана уточнили, что пострадало пять человек.
Гражданку Узбекистана госпитализировали с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка. Остальные пациенты с незначительными ушибами и ожогами отказались от госпитализации, сообщает агентство.