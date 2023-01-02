https://uz.sputniknews.ru/20230102/v-novom-godu--pitaemsya-po-novomu-31216177.html

В новом году – питаемся по-новому

В новом году – питаемся по-новому

Если вы, как и многие, решили в новом году начать новую жизнь и сесть на диету – вам пригодятся несколько советов от диетологов.

2023-01-02T08:00+0500

2023-01-02T08:00+0500

2023-01-02T08:00+0500

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Очень часто люди дают себе обещание с начала года бросить вредные привычки или приобрести полезные, начать правильно питаться или заняться спортом.Если вы тоже решили оставить вредные пищевые привычки в старом году, а в наступившем питаться правильно, вам пригодятся несколько советов от диетологов.В первую очередь, нужно учитывать, как вы питались в новогодние праздники, чтобы резкий переход к диете не навредил здоровью. Если в Новый год вы ни в чем себе не отказывали, не стоит сразу переходить на полезное питание (ПП) или жесткую диету.В первую очередь, нужно вывести из организма вредные вещества. Особенно это касается алкоголя – этиловый спирт отрицательно сказывается на процессах в организме и увеличивает аппетит. Поэтому несколько дней лучше отсыпаться и пить побольше воды и крепкого чая. Это позволит вывести токсины и лишние калорииТолько после того, как исчезнут неприятные ощущения, можно приступать к здоровому питанию. И здесь важнее всего – положительный настрой. Если воспринимать перемены как тяжелую обязаловку, организм, наоборот, может начать запасать калории.Первое правило – ставить четкие цели и сроки исполнения. Не нужно загадывать что-то абстрактное, вроде: "всю жизнь питаться правильно". Лучше определить конкретную и достижимую цель, например, сбросить 5 кг за месяц. Если ваша цель очень большая, лучше разбить ее на несколько маленьких. То есть не похудеть на 20 кг к лету, а похудеть на 5 кг в первый месяц, потом еще на 5 – во второй и так далее. Старайтесь не нарушать поставленных сроков.Еще важная психологическая деталь – обязательно фиксируйте свои успехи. Запишите свои достижения в дневнике, сфотографируйтесь, составьте график – что угодно, чтобы "своими глазами" увидеть прогресс.Третье правило – поощрите себя за усилия. Только не вредными, но калорийными сладостями – это приведет к срыву, и своей цели вы не достигните.Для нормализации веса и питания диету лучше разрабатывать индивидуально на консультации со специалистом, учитывая ваш пол, возраст, комплекцию, образ жизни. Но есть общие правила, которых стоит придерживаться.Для контроля веса обязательно нужно есть сложные углеводы – крупы (гречку, бурый рис, пшено), бобовые.Обязательно ешьте белок: мясо, морепродукты. Лучше отдать предпочтение курице, индейке и нежирной говядине.Правильное питание не обходится без овощей и фруктов. В них много витаминов и клетчатки. Но и здесь лучше выбирать менее калорийные варианты – не картошку, а капусту, например.Читайте также: Врач рассказала, как повысить работоспособность

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