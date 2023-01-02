https://uz.sputniknews.ru/20230102/v-novom-godu--pitaemsya-po-novomu-31216177.html
В новом году – питаемся по-новому
В новом году – питаемся по-новому
Если вы, как и многие, решили в новом году начать новую жизнь и сесть на диету – вам пригодятся несколько советов от диетологов.
2023-01-02T08:00+0500
2023-01-02T08:00+0500
2023-01-02T08:00+0500
это интересно
диета
питание
советы
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Очень часто люди дают себе обещание с начала года бросить вредные привычки или приобрести полезные, начать правильно питаться или заняться спортом.Если вы тоже решили оставить вредные пищевые привычки в старом году, а в наступившем питаться правильно, вам пригодятся несколько советов от диетологов.В первую очередь, нужно учитывать, как вы питались в новогодние праздники, чтобы резкий переход к диете не навредил здоровью. Если в Новый год вы ни в чем себе не отказывали, не стоит сразу переходить на полезное питание (ПП) или жесткую диету.В первую очередь, нужно вывести из организма вредные вещества. Особенно это касается алкоголя – этиловый спирт отрицательно сказывается на процессах в организме и увеличивает аппетит. Поэтому несколько дней лучше отсыпаться и пить побольше воды и крепкого чая. Это позволит вывести токсины и лишние калорииТолько после того, как исчезнут неприятные ощущения, можно приступать к здоровому питанию. И здесь важнее всего – положительный настрой. Если воспринимать перемены как тяжелую обязаловку, организм, наоборот, может начать запасать калории.Первое правило – ставить четкие цели и сроки исполнения. Не нужно загадывать что-то абстрактное, вроде: "всю жизнь питаться правильно". Лучше определить конкретную и достижимую цель, например, сбросить 5 кг за месяц. Если ваша цель очень большая, лучше разбить ее на несколько маленьких. То есть не похудеть на 20 кг к лету, а похудеть на 5 кг в первый месяц, потом еще на 5 – во второй и так далее. Старайтесь не нарушать поставленных сроков.Еще важная психологическая деталь – обязательно фиксируйте свои успехи. Запишите свои достижения в дневнике, сфотографируйтесь, составьте график – что угодно, чтобы "своими глазами" увидеть прогресс.Третье правило – поощрите себя за усилия. Только не вредными, но калорийными сладостями – это приведет к срыву, и своей цели вы не достигните.Для нормализации веса и питания диету лучше разрабатывать индивидуально на консультации со специалистом, учитывая ваш пол, возраст, комплекцию, образ жизни. Но есть общие правила, которых стоит придерживаться.Для контроля веса обязательно нужно есть сложные углеводы – крупы (гречку, бурый рис, пшено), бобовые.Обязательно ешьте белок: мясо, морепродукты. Лучше отдать предпочтение курице, индейке и нежирной говядине.Правильное питание не обходится без овощей и фруктов. В них много витаминов и клетчатки. Но и здесь лучше выбирать менее калорийные варианты – не картошку, а капусту, например.Читайте также: Врач рассказала, как повысить работоспособность
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новый год диета питаться по-новому правильное питание как держать диету как правильно худеть как не сорваться советы диетолога три главных слагаемых успеха как похудеть после новогодних праздников
новый год диета питаться по-новому правильное питание как держать диету как правильно худеть как не сорваться советы диетолога три главных слагаемых успеха как похудеть после новогодних праздников
В новом году – питаемся по-новому
Если вы, как и многие, решили в новом году начать новую жизнь и сесть на диету – вам пригодятся несколько советов от диетологов.
Очень часто люди дают себе обещание с начала года бросить вредные привычки или приобрести полезные, начать правильно питаться или заняться спортом.
Если вы тоже решили оставить вредные пищевые привычки в старом году, а в наступившем питаться правильно, вам пригодятся несколько советов
от диетологов.
В первую очередь, нужно учитывать, как вы питались в новогодние праздники, чтобы резкий переход к диете не навредил здоровью. Если в Новый год вы ни в чем себе не отказывали, не стоит сразу переходить на полезное питание (ПП) или жесткую диету.
В первую очередь, нужно вывести из организма вредные вещества. Особенно это касается алкоголя – этиловый спирт отрицательно сказывается на процессах в организме и увеличивает аппетит. Поэтому несколько дней лучше отсыпаться и пить побольше воды и крепкого чая. Это позволит вывести токсины и лишние калории
Только после того, как исчезнут неприятные ощущения, можно приступать к здоровому питанию. И здесь важнее всего – положительный настрой. Если воспринимать перемены как тяжелую обязаловку, организм, наоборот, может начать запасать калории.
Первое правило – ставить четкие цели и сроки исполнения. Не нужно загадывать что-то абстрактное, вроде: "всю жизнь питаться правильно". Лучше определить конкретную и достижимую цель, например, сбросить 5 кг за месяц. Если ваша цель очень большая, лучше разбить ее на несколько маленьких. То есть не похудеть на 20 кг к лету, а похудеть на 5 кг в первый месяц, потом еще на 5 – во второй и так далее. Старайтесь не нарушать поставленных сроков.
Еще важная психологическая деталь – обязательно фиксируйте свои успехи. Запишите свои достижения в дневнике, сфотографируйтесь, составьте график – что угодно, чтобы "своими глазами" увидеть прогресс.
Третье правило – поощрите себя за усилия. Только не вредными, но калорийными сладостями – это приведет к срыву, и своей цели вы не достигните.
Для нормализации веса и питания диету лучше разрабатывать индивидуально на консультации со специалистом, учитывая ваш пол, возраст, комплекцию, образ жизни. Но есть общие правила, которых стоит придерживаться.
Для контроля веса обязательно нужно есть сложные углеводы – крупы (гречку, бурый рис, пшено), бобовые.
Обязательно ешьте белок: мясо, морепродукты. Лучше отдать предпочтение курице, индейке и нежирной говядине.
Правильное питание не обходится без овощей и фруктов. В них много витаминов и клетчатки. Но и здесь лучше выбирать менее калорийные варианты – не картошку, а капусту, например.