https://uz.sputniknews.ru/20230102/v-pervyy-den-novogo-goda-v-uzbekistane-rodilos-bolee-2-tysyach-mladentsev-31222308.html
В первый день нового года в Узбекистане родилось более 2 тысяч младенцев
В первый день нового года в Узбекистане родилось более 2 тысяч младенцев
Больше всего малышей родилось в Ферганской области, меньше всего – в Сырдарьинской.
2023-01-02T16:10+0500
2023-01-02T16:10+0500
2023-01-02T16:10+0500
общество
медицина
здравоохранение
новорожденный
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В первый день нового года в Узбекистане родилось 2 155 младенцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Из них 1 056 девочек и 1 099 мальчиков.Больше всего малышей родилось в Ферганской области – 252 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область – 230 малышей. На третьем – Наманганская область – 219 новорожденных.Меньше всего младенцев родилось в Сырдарье – всего 39 малышей.Всего за сутки родилось 20 пар близнецов.Читайте также: Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
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медицина, здравоохранение, новорожденный
медицина, здравоохранение, новорожденный
В первый день нового года в Узбекистане родилось более 2 тысяч младенцев
Больше всего малышей родилось в Ферганской области, меньше всего – в Сырдарьинской.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik.
В первый день нового года в Узбекистане родилось 2 155 младенцев, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
Из них 1 056 девочек и 1 099 мальчиков.
Больше всего малышей родилось в Ферганской области – 252 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область – 230 малышей. На третьем – Наманганская область – 219 новорожденных.
Меньше всего младенцев родилось в Сырдарье – всего 39 малышей.
Всего за сутки родилось 20 пар близнецов.