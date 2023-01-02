https://uz.sputniknews.ru/20230102/v-pervyy-den-novogo-goda-v-uzbekistane-rodilos-bolee-2-tysyach-mladentsev-31222308.html

В первый день нового года в Узбекистане родилось более 2 тысяч младенцев

В первый день нового года в Узбекистане родилось более 2 тысяч младенцев

Больше всего малышей родилось в Ферганской области, меньше всего – в Сырдарьинской.

2023-01-02T16:10+0500

2023-01-02T16:10+0500

2023-01-02T16:10+0500

общество

медицина

здравоохранение

новорожденный

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В первый день нового года в Узбекистане родилось 2 155 младенцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Из них 1 056 девочек и 1 099 мальчиков.Больше всего малышей родилось в Ферганской области – 252 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область – 230 малышей. На третьем – Наманганская область – 219 новорожденных.Меньше всего младенцев родилось в Сырдарье – всего 39 малышей.Всего за сутки родилось 20 пар близнецов.Читайте также: Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год

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медицина, здравоохранение, новорожденный