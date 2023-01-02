https://uz.sputniknews.ru/20230102/v-torgovom-komplekse-next-proydet-novogodniy-prazdnik-31220440.html
В торговом комплексе "Next" пройдет новогодний праздник
В торговом комплексе "Next" пройдет новогодний праздник
На празднике зрителей ждет детская сказка, игры с призами, а также концерт известных исполнителей. 02.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-02T12:52+0500
2023-01-02T12:52+0500
2023-01-02T12:52+0500
культура
ташкент
новый год
концерт
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В Торговом комплексе "Next" в понедельник пройдет новогодний праздник, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Начнется программа в 17.30 с новогодней сказки "Веселый Санта". Затем зрителей ждут игры с призами, танцы и концерт звезд эстрады.На концерте выступят Ёдгор Мирзаджанов, Азиз Раметов, Санжар и шоу-группа "Осиёна".Вход на праздник свободный.Читайте также: Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте
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ташкент, новый год, концерт
ташкент, новый год, концерт
В торговом комплексе "Next" пройдет новогодний праздник
На празднике зрителей ждет детская сказка, игры с призами, а также концерт известных исполнителей.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. В Торговом комплексе "Next" в понедельник пройдет новогодний праздник, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Начнется программа в 17.30 с новогодней сказки "Веселый Санта". Затем зрителей ждут игры с призами, танцы и концерт звезд эстрады.
На концерте выступят Ёдгор Мирзаджанов, Азиз Раметов, Санжар и шоу-группа "Осиёна".
Вход на праздник свободный.