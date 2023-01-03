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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230103/chto-podayut-na-novyy-god-i-rojdestvo-v-raznyx-stranax---video-31229646.html
Что подают на Новый год и Рождество в разных странах - видео
Что подают на Новый год и Рождество в разных странах - видео
У каждого народа свои традиционные блюда для праздников. Какие национальные блюда обязательно присутствуют на новогоднем столе в постсоветских странах - в видео Sputnik.
2023-01-03T08:00+0500
2023-01-03T08:00+0500
культура
национальные блюда
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Оливье и селедка под шубой давно стали традиционными новогодними блюдами в бывшем СССР. Но у каждой постсоветской страны есть и свои особые национальные блюда, непременно присутствующие на праздничном столе. Чем можно угоститься в Новый год в разных странах - в видео Sputnik.
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видео национальные блюда новый год рождество таджикистан азербайджан узбекистан латвия литва украина россия кыргызстан казахстан
видео национальные блюда новый год рождество таджикистан азербайджан узбекистан латвия литва украина россия кыргызстан казахстан

Что подают на Новый год и Рождество в разных странах - видео

08:00 03.01.2023
© Sputnik
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У каждого народа свои традиционные блюда для праздников. Какие национальные блюда обязательно присутствуют на новогоднем столе в постсоветских странах - в видео Sputnik.
Оливье и селедка под шубой давно стали традиционными новогодними блюдами в бывшем СССР.
Но у каждой постсоветской страны есть и свои особые национальные блюда, непременно присутствующие на праздничном столе. Чем можно угоститься в Новый год в разных странах - в видео Sputnik.
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