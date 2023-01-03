https://uz.sputniknews.ru/20230103/chto-podayut-na-novyy-god-i-rojdestvo-v-raznyx-stranax---video-31229646.html

Что подают на Новый год и Рождество в разных странах - видео

Что подают на Новый год и Рождество в разных странах - видео

У каждого народа свои традиционные блюда для праздников. Какие национальные блюда обязательно присутствуют на новогоднем столе в постсоветских странах - в видео Sputnik.

2023-01-03T08:00+0500

2023-01-03T08:00+0500

2023-01-03T08:00+0500

культура

национальные блюда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21658178_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_ac44f91332586a2655e6839d0468c796.png

Оливье и селедка под шубой давно стали традиционными новогодними блюдами в бывшем СССР. Но у каждой постсоветской страны есть и свои особые национальные блюда, непременно присутствующие на праздничном столе. Чем можно угоститься в Новый год в разных странах - в видео Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео национальные блюда новый год рождество таджикистан азербайджан узбекистан латвия литва украина россия кыргызстан казахстан