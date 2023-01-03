https://uz.sputniknews.ru/20230103/futbolista-sbornoy-estonii-xotyat-lishit-kapitanskoy-povyazki-iz-za-foto-s-valeriem-karpinym-31234598.html
Футболиста сборной Эстонии хотят лишить капитанской повязки из-за фото с Валерием Карпиным
Футболиста сборной Эстонии хотят лишить капитанской повязки из-за фото с Валерием Карпиным
Эстонские болельщики посчитали, что местные футболисты не могут общаться с Валерием Карпиным из-за занимаемой им должности в России, пусть Карпин и является уроженцем Эстонии.
2023-01-03T15:00+0500
2023-01-03T15:00+0500
2023-01-03T15:00+0500
спорт
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной сборной за совместную фотографию с главным тренером команды РФ Валерием Карпиным.Фотографию Андрей Степанов опубликовал 31 декабря - на ней, кроме Валерия Карпина, изображены он сам, капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник эстонцев Сергей Зенев, помощник главного тренера Адрес Опер и другие. Все они давно общаются с Карпиным, который является уроженцем Эстонии - тренер российской сборной вырос в эстонской Нарве, где и начал ходить в футбольную школу. Карьера Карпина как футболиста началась с выступлений за детские сборные Эстонской ССР.Тем не менее, эстонские болельщики требуют лишить Константина Васильева капитанской повязки из-за снимка с Карпиным."Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", - приводит слова объединения болельщиков РИА Новости со ссылкой на издание Postimees. Сам Васильев назвал реакцию общества странной, поскольку это был "обычный ужин, футбольные истории".Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером. "На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни", - приводит его слова Soccernet со ссылкой на Delfi.
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валерий карпин эстония скандал васильев константин причина фото футбол новости
валерий карпин эстония скандал васильев константин причина фото футбол новости
Футболиста сборной Эстонии хотят лишить капитанской повязки из-за фото с Валерием Карпиным
Эстонские болельщики посчитали, что местные футболисты не могут общаться с Валерием Карпиным из-за занимаемой им должности в России, пусть Карпин и является уроженцем Эстонии.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной сборной за совместную фотографию с главным тренером команды РФ Валерием Карпиным.
Фотографию Андрей Степанов опубликовал 31 декабря - на ней, кроме Валерия Карпина, изображены он сам, капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник эстонцев Сергей Зенев, помощник главного тренера Адрес Опер и другие. Все они давно общаются с Карпиным, который является уроженцем Эстонии - тренер российской сборной вырос в эстонской Нарве, где и начал ходить в футбольную школу. Карьера Карпина как футболиста началась с выступлений за детские сборные Эстонской ССР.
Тем не менее, эстонские болельщики требуют лишить Константина Васильева капитанской повязки из-за снимка с Карпиным.
"Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", - приводит слова объединения болельщиков РИА Новости
со ссылкой на издание Postimees.
Сам Васильев назвал реакцию общества странной, поскольку это был "обычный ужин, футбольные истории".
Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером. "На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни", - приводит его слова Soccernet со ссылкой на Delfi.