https://uz.sputniknews.ru/20230103/goskomstat-rasskazal-skolko-sostavila-inflyatsiya-v-uzbekistane-31231842.html
Госкомстат рассказал, сколько составила инфляция в Узбекистане
Госкомстат рассказал, сколько составила инфляция в Узбекистане
В 2022 году инфляция в стране росла со среднемесячным шагом в 1%.
2023-01-03T10:55+0500
2023-01-03T10:55+0500
2023-01-03T10:55+0500
экономика
инфляция
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Инфляция в Узбекистане по итогам 2022 года составила 12,25%, сообщает Государственный комитет статистики Узбекистана (Госкомстат).Данный показатель соответствует ранее сделанному Центробанком Узбекистана прогнозу об инфляции на уровне 12-12,5%. Среднемесячный шаг инфляции в Узбекистане составил 1%.На фоне инфляции в декабре подорожали продовольственные товары - на 1,7% в среднем, отмечают аналитики комитета.Цены на непродовольственные товары же увеличились на 0,8%. Что касается сферы услуг, в данном сегменте цены выросли в среднем на 1,1%.Кроме этого, согласно оценке комитета, впервые с 2019 года тренд на замедление годовой инфляции сменился ростом.
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инфляция узбекистан 2022 год экономика узбекистана
инфляция узбекистан 2022 год экономика узбекистана
Госкомстат рассказал, сколько составила инфляция в Узбекистане
В 2022 году инфляция в стране росла со среднемесячным шагом в 1%.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik.
Инфляция в Узбекистане по итогам 2022 года составила 12,25%, сообщает
Государственный комитет статистики Узбекистана (Госкомстат).
Данный показатель соответствует ранее сделанному Центробанком Узбекистана прогнозу об инфляции на уровне 12-12,5%. Среднемесячный шаг инфляции в Узбекистане составил 1%.
На фоне инфляции в декабре подорожали продовольственные товары - на 1,7% в среднем, отмечают аналитики комитета.
Цены на непродовольственные товары же увеличились на 0,8%. Что касается сферы услуг, в данном сегменте цены выросли в среднем на 1,1%.
Кроме этого, согласно оценке комитета, впервые с 2019 года тренд на замедление годовой инфляции сменился ростом.