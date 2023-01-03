https://uz.sputniknews.ru/20230103/goskomstat-rasskazal-skolko-sostavila-inflyatsiya-v-uzbekistane-31231842.html

Госкомстат рассказал, сколько составила инфляция в Узбекистане

Госкомстат рассказал, сколько составила инфляция в Узбекистане

В 2022 году инфляция в стране росла со среднемесячным шагом в 1%.

2023-01-03T10:55+0500

2023-01-03T10:55+0500

2023-01-03T10:55+0500

экономика

инфляция

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Инфляция в Узбекистане по итогам 2022 года составила 12,25%, сообщает Государственный комитет статистики Узбекистана (Госкомстат).Данный показатель соответствует ранее сделанному Центробанком Узбекистана прогнозу об инфляции на уровне 12-12,5%. Среднемесячный шаг инфляции в Узбекистане составил 1%.На фоне инфляции в декабре подорожали продовольственные товары - на 1,7% в среднем, отмечают аналитики комитета.Цены на непродовольственные товары же увеличились на 0,8%. Что касается сферы услуг, в данном сегменте цены выросли в среднем на 1,1%.Кроме этого, согласно оценке комитета, впервые с 2019 года тренд на замедление годовой инфляции сменился ростом.

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