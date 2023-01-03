https://uz.sputniknews.ru/20230103/lepka-snegovika-i-poxod-v-muzey---neobychnye-sposoby-sjech-kalorii-v-prazdniki-31234197.html

Лепка снеговика и поход в музей - необычные способы сжечь калории в праздники

Лепка снеговика и поход в музей - необычные способы сжечь калории в праздники

Череда новогодних праздников - самое сложное время, чтобы соблюдать диету для поддержки здоровья и красоты. Однако можно попробовать превратить семейные развлечения в полезные физические нагрузки.

2023-01-03T22:00+0500

2023-01-03T22:00+0500

2023-01-03T22:00+0500

это интересно

музей

диета

красота

здоровье

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С четвертого января Узбекистан возвращается к обычным рабочим будням, однако впереди еще выходные, празднование Рождества, и все это связано с застольями. Спортом заниматься при этом особенно не хочется. Что ж, есть способы сжечь калории нестандартно и по ходу дела - например, просто гуляя с семьей.Для тех, кто отправится в горыКто бы мог подумать, что лепка снеговика - не просто детская забава, а способ потратить около 300 калорий и потренировать мышцы спины и рук. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Также можно выбрать бег, прогулки на лыжах, ну а те, кто совсем не хотят заниматься спортом, могут просто совершить пешую прогулку по снегу - тоже польза здоровью, отметил Тяжельников.Ледовый дворец: и спорт, и эндорфиныПривести себя в форму и заодно провести время с семьей можно и с помощью похода в ледовый дворец. Катание на коньках - отличный способ потренировать мышцы, к тому же, если человек учится чему-то новому или попадает в новую развлекательную атмосферу, он получает много позитивных эмоций.Энергозатратный поход в музейБольшая польза всех зимних активностей – это не только тренировка мышц и потраченные калории, но выработка гормона радости – серотонина, который очень благотворно влияет на здоровье, добавил он.Санки вместо кардиоАндрей Тяжельников также отметил, что катание на санках тоже помогает потратить калории, ведь нужно, скатившись, снова тащить санки на горку. Это полезные кардионагрузки"Однако выбирать для таких развлечений нужно безопасные места без большого скопления людей и не оставлять без присмотра детей. Статистика свидетельствует о высокой травматичности, особенно при катании на ватрушках", -подытожил он.

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