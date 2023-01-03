https://uz.sputniknews.ru/20230103/ministr-obrazovaniya-xilola-umarova-vyskazalas-o-vajnosti-izucheniya-fiziki-i-ximii-v-shkolax-31240484.html
Министр образования Хилола Умарова высказалась о важности изучения физики и химии в школах
Министр образования Хилола Умарова высказалась о важности изучения физики и химии в школах
Ранее Шерзод Кудратходжа объяснил, что его слова о преподавании естественных предметов в школах были вырваны из контекста.
2023-01-03T17:55+0500
2023-01-03T17:55+0500
2023-01-03T17:55+0500
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Нельзя говорить, что физика и химия не нужны юным узбекистанцам, которые будут изучать гуманитарные науки в будущем. Какую бы профессию ни выбрал человек, он должен знать, как устроен мир, исходя из научной парадигмы.Такое заявление сделала министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.Мысли об отмене преподавания физики и химии не имеют никаких оснований, также подчеркнула Хилола Умарова.Причиной для заявления министра, предположительно, стала распространившаяся в соцсетях новость о том, что ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжа предложил отменить изучение физики и химии в школах.Позднее сам Кудратходжа объяснил, что его фразу вырвали из контекста - он, напротив, предлагал сделать преподавание этих наук в школе более интересным и отвечающим критериям современности."Физика и химия, как и другие предметы, безусловно, нужны", - заявил он.
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хилола умарова шерзод кудратходжа фищика и химия в школах
хилола умарова шерзод кудратходжа фищика и химия в школах
Министр образования Хилола Умарова высказалась о важности изучения физики и химии в школах
Ранее Шерзод Кудратходжа объяснил, что его слова о преподавании естественных предметов в школах были вырваны из контекста.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Нельзя говорить, что физика и химия не нужны юным узбекистанцам, которые будут изучать гуманитарные науки в будущем. Какую бы профессию ни выбрал человек, он должен знать, как устроен мир, исходя из научной парадигмы.
Такое заявление сделала министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.
"Все мы хорошо знаем, что школа – это место, которое служит фундаментом знаний для человека в любой области и направлении. Будь то инженер или врач, ученый с мировым именем или спортсмен или представители других профессий, он вырастает из этой школы, получает жизненные понятия и знания, в первую очередь в школе. Поэтому школа должна закладывать фундамент базовых знаний для каждого ученика", - сказала она.
Мысли об отмене преподавания физики и химии не имеют никаких оснований, также подчеркнула Хилола Умарова.
Причиной для заявления министра, предположительно, стала распространившаяся в соцсетях новость о том, что ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжа предложил отменить изучение физики и химии в школах.
Позднее сам Кудратходжа объяснил, что его фразу вырвали из контекста - он, напротив, предлагал сделать преподавание этих наук в школе более интересным и отвечающим критериям современности.
"Физика и химия, как и другие предметы, безусловно, нужны", - заявил он.