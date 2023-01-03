https://uz.sputniknews.ru/20230103/ministr-obrazovaniya-xilola-umarova-vyskazalas-o-vajnosti-izucheniya-fiziki-i-ximii-v-shkolax-31240484.html

Министр образования Хилола Умарова высказалась о важности изучения физики и химии в школах

Министр образования Хилола Умарова высказалась о важности изучения физики и химии в школах

Ранее Шерзод Кудратходжа объяснил, что его слова о преподавании естественных предметов в школах были вырваны из контекста.

2023-01-03T17:55+0500

2023-01-03T17:55+0500

2023-01-03T17:55+0500

общество

образование

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Нельзя говорить, что физика и химия не нужны юным узбекистанцам, которые будут изучать гуманитарные науки в будущем. Какую бы профессию ни выбрал человек, он должен знать, как устроен мир, исходя из научной парадигмы.Такое заявление сделала министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.Мысли об отмене преподавания физики и химии не имеют никаких оснований, также подчеркнула Хилола Умарова.Причиной для заявления министра, предположительно, стала распространившаяся в соцсетях новость о том, что ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжа предложил отменить изучение физики и химии в школах.Позднее сам Кудратходжа объяснил, что его фразу вырвали из контекста - он, напротив, предлагал сделать преподавание этих наук в школе более интересным и отвечающим критериям современности."Физика и химия, как и другие предметы, безусловно, нужны", - заявил он.

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2023

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