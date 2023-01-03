Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230103/odnu-iz-tashkentskix-ulits-perekroyut-na-neopredelennyy-srok-s-4-yanvarya-31240757.html
Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января
Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января
Отрезок улицы в Алмазарском районе закроют из-за ремонтных работ.
2023-01-03T19:04+0500
2023-01-03T19:04+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260922_0:366:2849:1969_1920x0_80_0_0_b39861f4c6a9bb10d1644ad9c4e43a30.jpg
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Улица Келес Йули в Алмазарском районе города Ташкента будет частично закрыта на ремонт, сообщают в столичном хокимияте."В связи с дорожно-ремонтными работами часть улицы Келес Йули в отрезке от ТКАД до улицы Мойарик будет частично перекрыта без остановки автотранспортных средств с 4 января 2023 года вплоть до завершения работ. Приносим извинения за неудобства", - заявили в пресс-службе администрации Ташкента.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260922_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_ea0798532f5fb8b3908bc22d910df09b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
улица келес йули алмазарский район перекроют до какого числа как ездить
улица келес йули алмазарский район перекроют до какого числа как ездить

Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января

19:04 03.01.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Отрезок улицы в Алмазарском районе закроют из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Улица Келес Йули в Алмазарском районе города Ташкента будет частично закрыта на ремонт, сообщают в столичном хокимияте.
"В связи с дорожно-ремонтными работами часть улицы Келес Йули в отрезке от ТКАД до улицы Мойарик будет частично перекрыта без остановки автотранспортных средств с 4 января 2023 года вплоть до завершения работ. Приносим извинения за неудобства", - заявили в пресс-службе администрации Ташкента.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0