https://uz.sputniknews.ru/20230103/odnu-iz-tashkentskix-ulits-perekroyut-na-neopredelennyy-srok-s-4-yanvarya-31240757.html
Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января
Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января
Отрезок улицы в Алмазарском районе закроют из-за ремонтных работ.
2023-01-03T19:04+0500
2023-01-03T19:04+0500
2023-01-03T19:04+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Улица Келес Йули в Алмазарском районе города Ташкента будет частично закрыта на ремонт, сообщают в столичном хокимияте."В связи с дорожно-ремонтными работами часть улицы Келес Йули в отрезке от ТКАД до улицы Мойарик будет частично перекрыта без остановки автотранспортных средств с 4 января 2023 года вплоть до завершения работ. Приносим извинения за неудобства", - заявили в пресс-службе администрации Ташкента.
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улица келес йули алмазарский район перекроют до какого числа как ездить
улица келес йули алмазарский район перекроют до какого числа как ездить
Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января
Отрезок улицы в Алмазарском районе закроют из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Улица Келес Йули в Алмазарском районе города Ташкента будет частично закрыта на ремонт, сообщают в столичном хокимияте.
"В связи с дорожно-ремонтными работами часть улицы Келес Йули в отрезке от ТКАД до улицы Мойарик будет частично перекрыта без остановки автотранспортных средств с 4 января 2023 года вплоть до завершения работ. Приносим извинения за неудобства", - заявили в пресс-службе администрации Ташкента.