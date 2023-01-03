https://uz.sputniknews.ru/20230103/odnu-iz-tashkentskix-ulits-perekroyut-na-neopredelennyy-srok-s-4-yanvarya-31240757.html

Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января

Одну из ташкентских улиц перекроют на неопределенный срок с 4 января

Отрезок улицы в Алмазарском районе закроют из-за ремонтных работ.

2023-01-03T19:04+0500

2023-01-03T19:04+0500

2023-01-03T19:04+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Улица Келес Йули в Алмазарском районе города Ташкента будет частично закрыта на ремонт, сообщают в столичном хокимияте."В связи с дорожно-ремонтными работами часть улицы Келес Йули в отрезке от ТКАД до улицы Мойарик будет частично перекрыта без остановки автотранспортных средств с 4 января 2023 года вплоть до завершения работ. Приносим извинения за неудобства", - заявили в пресс-службе администрации Ташкента.

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2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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улица келес йули алмазарский район перекроют до какого числа как ездить