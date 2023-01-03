https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-pyati-aeroportax-uzbekistana-vnedrili-tax-free---za-chto-polojen-keshbek-turistam-31232426.html

В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек

В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек

Для оформления кэшбека понадобится скачать мобильное приложение Soliq.

2023-01-03T12:50+0500

2023-01-03T12:50+0500

2023-01-03T13:26+0500

общество

ндс

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/03/31232249_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db6689842095850a1c57c7c7275191cb.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В пяти аэропортах Узбекистана второго января внедрили стойки Tax Free, на которых иностранные туристы могут получить кэшбек за покупки, совершенные в стране. На данный момент они работают в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.​Стойки открылись непосредственно в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.В список товаров, на которые распространяется кэшбек, входят сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другие товары.Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж, уточнили в пресс-службе. Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также важная деталь: товар не должен быть открыт и использован. При выполнении всех этих критериев кэшбек оформляют на карту пассажира и выплачивают после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

tax free кэшбек туристический как получить что входит