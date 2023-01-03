В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек
12:50 03.01.2023 (обновлено: 13:26 03.01.2023)
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Стойка Tax Free в аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Для оформления кэшбека понадобится скачать мобильное приложение Soliq.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В пяти аэропортах Узбекистана второго января внедрили стойки Tax Free, на которых иностранные туристы могут получить кэшбек за покупки, совершенные в стране. На данный момент они работают в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Стойки открылись непосредственно в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.
"Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", - отметили в пресс-службе UzAirports.
В список товаров, на которые распространяется кэшбек, входят сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другие товары.
Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж, уточнили в пресс-службе.
Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также важная деталь: товар не должен быть открыт и использован.
Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж, уточнили в пресс-службе.
Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также важная деталь: товар не должен быть открыт и использован.
При выполнении всех этих критериев кэшбек оформляют на карту пассажира и выплачивают после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.