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https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-pyati-aeroportax-uzbekistana-vnedrili-tax-free---za-chto-polojen-keshbek-turistam-31232426.html
В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек
В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек
Для оформления кэшбека понадобится скачать мобильное приложение Soliq.
2023-01-03T12:50+0500
2023-01-03T13:26+0500
общество
ндс
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В пяти аэропортах Узбекистана второго января внедрили стойки Tax Free, на которых иностранные туристы могут получить кэшбек за покупки, совершенные в стране. На данный момент они работают в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.​Стойки открылись непосредственно в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.В список товаров, на которые распространяется кэшбек, входят сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другие товары.Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж, уточнили в пресс-службе. Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также важная деталь: товар не должен быть открыт и использован. При выполнении всех этих критериев кэшбек оформляют на карту пассажира и выплачивают после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.
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tax free кэшбек туристический как получить что входит
tax free кэшбек туристический как получить что входит

В пяти аэропортах Узбекистана внедрили Tax Free - как туристы могут получить кэшбек

12:50 03.01.2023 (обновлено: 13:26 03.01.2023)
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Стойка Tax Free в аэропорту Ташкента
Стойка Tax Free в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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Для оформления кэшбека понадобится скачать мобильное приложение Soliq.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В пяти аэропортах Узбекистана второго января внедрили стойки Tax Free, на которых иностранные туристы могут получить кэшбек за покупки, совершенные в стране. На данный момент они работают в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Стойки открылись непосредственно в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.

"Система Tax Free подразумевает возврат иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", - отметили в пресс-службе UzAirports.

В список товаров, на которые распространяется кэшбек, входят сувенирная продукция, орехи, фрукты и сухофрукты, изделия из кожи и меха, ковры, текстиль и другие товары.

Чтобы получить возврат НДС, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. При вылете в аэропорту пассажиру нужно пройти регистрацию на рейс, после чего обратиться на стойку Tax Free, предъявив посадочный талон и сам товар. Зарегистрированный товар можно оставить для провоза в ручной клади, либо вернуться на стойку регистрации и сдать в багаж, уточнили в пресс-службе.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также важная деталь: товар не должен быть открыт и использован.
При выполнении всех этих критериев кэшбек оформляют на карту пассажира и выплачивают после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован возврат.
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