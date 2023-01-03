https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-rayonax-navoiyskoy-djizakskoy-i-andijanskoy-oblastey-proizoshli-sboi-elektrosetey-31234467.html

В районах Навоийской, Джизакской и Андижанской областей произошли сбои электросетей

В районах Навоийской, Джизакской и Андижанской областей произошли сбои электросетей

На местах уже работают бригады спецназначения, сообщили в Минэнерго республики.

2023-01-03T14:05+0500

2023-01-03T14:05+0500

2023-01-03T14:05+0500

общество

джизакская область

навоийская область

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Сразу в нескольких районах Навоийской, Джизакской и Андижанской областей возникли проблемы с подачей электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Причиной перебоев стало усиление ветра в данных регионах. В частности, сбои наблюдаются в Форишском, Зафарабадском, Шараф-Рашидовском районах Джизаской области и Нуратинском, Томдинском и Учкудукском районах Навоийской области.Кроме этого, произошел сбой в высоковольтной сети электропередач, которая снабжает электроэнергией Мархаматский, Булокбошинский и Асакинский районы Андижанской области."В настоящее время бригадами специального назначения проводятся мероприятия по устранению неполадок, в ближайшее время электроснабжение районов будет полностью восстановлено", - заявили в Минэнерго.

джизакская область

навоийская область

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