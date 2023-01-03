https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-uzbekistane-mogut-vvesti-votum-nedoveriya-xokimu---podrobnosti-zakonoproekta-31232066.html

За что могут ввести вотум недоверия хокиму - подробности законопроекта

За что могут ввести вотум недоверия хокиму - подробности законопроекта

Одной из причин для вынесения вотума может стать нарушение требований законодательства при расходовании бюджетных средств.

2023-01-03T11:54+0500

2023-01-03T11:54+0500

2023-01-03T12:17+0500

общество

хоким

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Узбекистане предлагают ввести институт вынесения вотума недоверия хокимам - законопроект "О местной исполнительной власти" появился на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, его обсуждение продлится до 11 января.Цель предлагаемого закона - повышение ответственности главы местной исполнительной власти перед местным представительным органом. Основаниями для принятия вотума недоверия, согласно законопроекту, могут быть следующие случаи:Вотум недоверия рассматривается Советом народных депутатов на внеочередной сессии в 10-дневный срок и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от общего числа депутатов.В случае принятия президентом Узбекистана или вышестоящим хокимом решения об увольнении хокима освобождаются от должности и его заместители, также гласит законопроект.

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