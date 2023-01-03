https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-uzbekistane-mogut-vvesti-votum-nedoveriya-xokimu---podrobnosti-zakonoproekta-31232066.html
За что могут ввести вотум недоверия хокиму - подробности законопроекта
За что могут ввести вотум недоверия хокиму - подробности законопроекта
Одной из причин для вынесения вотума может стать нарушение требований законодательства при расходовании бюджетных средств.
2023-01-03T11:54+0500
2023-01-03T11:54+0500
2023-01-03T12:17+0500
общество
хоким
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Узбекистане предлагают ввести институт вынесения вотума недоверия хокимам - законопроект "О местной исполнительной власти" появился на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, его обсуждение продлится до 11 января.Цель предлагаемого закона - повышение ответственности главы местной исполнительной власти перед местным представительным органом. Основаниями для принятия вотума недоверия, согласно законопроекту, могут быть следующие случаи:Вотум недоверия рассматривается Советом народных депутатов на внеочередной сессии в 10-дневный срок и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от общего числа депутатов.В случае принятия президентом Узбекистана или вышестоящим хокимом решения об увольнении хокима освобождаются от должности и его заместители, также гласит законопроект.
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хоким вотум недоверия хокимият что такое институт хокимията что меняется в узбекистане с 2023 года законодательство новости узбекистана
хоким вотум недоверия хокимият что такое институт хокимията что меняется в узбекистане с 2023 года законодательство новости узбекистана
За что могут ввести вотум недоверия хокиму - подробности законопроекта
11:54 03.01.2023 (обновлено: 12:17 03.01.2023)
Одной из причин для вынесения вотума может стать нарушение требований законодательства при расходовании бюджетных средств.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik.
В Узбекистане предлагают ввести институт вынесения вотума недоверия хокимам - законопроект
"О местной исполнительной власти" появился на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, его обсуждение продлится до 11 января.
Цель предлагаемого закона - повышение ответственности главы местной исполнительной власти перед местным представительным органом.
Основаниями для принятия вотума недоверия, согласно законопроекту, могут быть следующие случаи:
если не менее трети мероприятий, включенных в программу развития регионов, не реализованы или реализованы ненадлежащим образом;
если хоким нарушил кодекс поведения государственных гражданских служащих;
если хоким не выполнил требования по ограничению на занятие иных оплачиваемых должностей;
законные требования к хокиму в рамках полномочий Совета народных депутатов не были выполнены более двух раз;
допущение хокимом или его заместителями конфликта интересов при осуществлении госзакупок;
нарушение требований законодательства при расходовании средств местных бюджетов.
Вотум недоверия рассматривается Советом народных депутатов на внеочередной сессии в 10-дневный срок и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от общего числа депутатов.
В случае принятия президентом Узбекистана или вышестоящим хокимом решения об увольнении хокима освобождаются от должности и его заместители, также гласит законопроект.