https://uz.sputniknews.ru/20230103/vnov-lavinoopasno-prognoz-sinoptikov-s-vechera-3-yanvarya-do-5-yanvarya-31239138.html

Вновь лавиноопасно: прогноз синоптиков с вечера 3 января до 5 января

Вновь лавиноопасно: прогноз синоптиков с вечера 3 января до 5 января

По территории Узбекистана с вечера вторника опять ожидаются осадки (дождь со снегом) из-за вторжения влажного воздуха с Кавказа.

2023-01-03T16:03+0500

2023-01-03T16:03+0500

2023-01-03T16:03+0500

общество

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/03/22065972_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_45414d5e55cf061550d8081c1947fe4f.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Синоптики Узгидромета поделились прогнозом погоды на период с 20 часов вечера 3 января до вечера 4 января. Согласно их информации, в этот период на территории Узбекистана ожидается вторжение влажного воздуха с районов Кавказа. Из-за этого в Навоийской и Джизакской областях возможно усиление ветра до 25-30 м/с.Также возможны осадки - дождь и снег, - но они в основном пройдут по предгорным и горным районам страны. Кроме этого, метеорологи напоминают: в горах остается угроза схода лавин.ТАШКЕНТПеременная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью достигнет 1-3 градуса тепла, днем же увеличится до 8-10 градусов тепла.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 0-5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, днем можно ожидаться 7-12 градусов тепла.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью будет колебаться на уровне 0-5 градусов тепла, местами дойдет до 3 градусов мороза, а днем будет варьироваться 5-10 градусов тепла.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью составит 0-5 градусов тепла, днем повысится 7-12 градусов тепла.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью составит 2 градуса мороза-3 градуса тепла, днем достигнет 2-7 градусов тепла.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, временами снег, местами сильный. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью опустится 3-8 градусов мороза, днем составит 3 градуса мороза-2 градуса тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прогноз погоды узбекистан 3 января 4 января 5 января 2023 ташкент