Вновь лавиноопасно: прогноз синоптиков с вечера 3 января до 5 января
© Sputnik / Овчинниковснежная лавина.
© Sputnik / Овчинников
По территории Узбекистана с вечера вторника опять ожидаются осадки (дождь со снегом) из-за вторжения влажного воздуха с Кавказа.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Синоптики Узгидромета поделились прогнозом погоды на период с 20 часов вечера 3 января до вечера 4 января. Согласно их информации, в этот период на территории Узбекистана ожидается вторжение влажного воздуха с районов Кавказа. Из-за этого в Навоийской и Джизакской областях возможно усиление ветра до 25-30 м/с.
Также возможны осадки - дождь и снег, - но они в основном пройдут по предгорным и горным районам страны. Кроме этого, метеорологи напоминают: в горах остается угроза схода лавин.
ТАШКЕНТ
Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью достигнет 1-3 градуса тепла, днем же увеличится до 8-10 градусов тепла.
Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью достигнет 1-3 градуса тепла, днем же увеличится до 8-10 градусов тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 0-5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 0-5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, днем можно ожидаться 7-12 градусов тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, днем можно ожидаться 7-12 градусов тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.
Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.
Температура ночью будет колебаться на уровне 0-5 градусов тепла, местами дойдет до 3 градусов мороза, а днем будет варьироваться 5-10 градусов тепла.
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.
Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.
Температура ночью будет колебаться на уровне 0-5 градусов тепла, местами дойдет до 3 градусов мороза, а днем будет варьироваться 5-10 градусов тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью составит 0-5 градусов тепла, днем повысится 7-12 градусов тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью составит 0-5 градусов тепла, днем повысится 7-12 градусов тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.
Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.
Температура ночью составит 2 градуса мороза-3 градуса тепла, днем достигнет 2-7 градусов тепла.
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман.
Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.
Температура ночью составит 2 градуса мороза-3 градуса тепла, днем достигнет 2-7 градусов тепла.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, временами снег, местами сильный. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью опустится 3-8 градусов мороза, днем составит 3 градуса мороза-2 градуса тепла.
Переменная облачность, временами снег, местами сильный. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью опустится 3-8 градусов мороза, днем составит 3 градуса мороза-2 градуса тепла.