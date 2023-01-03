https://uz.sputniknews.ru/20230103/vremya-nachala-zanyatiy-v-vuzax-tashkenta-izmenitsya-s-9-yanvarya---podrobnyy-grafik-31233054.html
Время начала занятий в вузах Ташкента изменится с 9 января - подробный график
Время начала занятий в вузах Ташкента изменится с 9 января - подробный график
Нововведение вступит в силу с 9 января текущего года и коснется 31 университета Ташкента.
2023-01-03T13:57+0500
2023-01-03T13:57+0500
2023-01-03T13:57+0500
общество
вузы
университет
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. С 9 января меняется время начала занятий в 31 столичном вузе, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. Некоторые университеты начнут работать раньше - с 8 утра, а некоторые, наоборот, откроют двери позже - в 9:30 утра.Новый график начала работы университетов можно посмотреть здесь:Решение изменить время начала первых пар в ташкентских университетах приняли для разгрузки метрополитена, объясняют в ведомстве. Дело в том, что количество пассажиров метро растет с каждым годом - если в декабре 2020 года услугами ташкентского метро пользовались в среднем 240 тыс. пассажиров за день, в прошлом году это число перевалило за 400 тыс. пассажиров.
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когда начинают работать вузы в ташкенте университеты первая пара расписание занятий
когда начинают работать вузы в ташкенте университеты первая пара расписание занятий
Время начала занятий в вузах Ташкента изменится с 9 января - подробный график
Нововведение вступит в силу с 9 января текущего года и коснется 31 университета Ташкента.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik.
С 9 января меняется время начала занятий в 31 столичном вузе, сообщает
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. Некоторые университеты начнут работать раньше - с 8 утра, а некоторые, наоборот, откроют двери позже - в 9:30 утра.
Новый график начала работы университетов можно посмотреть здесь:
Решение изменить время начала первых пар в ташкентских университетах приняли для разгрузки метрополитена, объясняют в ведомстве. Дело в том, что количество пассажиров метро растет с каждым годом - если в декабре 2020 года услугами ташкентского метро пользовались в среднем 240 тыс. пассажиров за день, в прошлом году это число перевалило за 400 тыс. пассажиров.