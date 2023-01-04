https://uz.sputniknews.ru/20230104/zapad-sdelal-loj-glavnym-instrumentom-svoey-politiki-31245718.html
Запад сделал ложь главным инструментом своей политики
Запад сделал ложь главным инструментом своей политики
Второй участник нормандского формата признался, что врал.
2023-01-04T13:05+0500
2023-01-04T13:05+0500
2023-01-04T13:05+0500
колумнисты
запад
внешняя политика
инструмент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/18/25607114_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fe1f9bd8f1b50a9a4557b0b648d7074a.jpg
Франсуа Олланд, экс-президент Франции, на днях расчехлился (иное слово для подобного признания политика такого уровня подобрать сложно), заявив, что "Ангела Меркель была права. <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность".Таким образом, второй участник (и организатор) так называемого нормандского формата, переговоры в рамках которого привели к подписанию в Минске без малого восемь лет назад тех самых документов, признался, что и Берлин, и Париж (а вместе с ними, разумеется, и Киев) лгали Москве. По всем вопросам и всем пунктам. Как по частностям и по деталям, так и вообще. На круг.Чтобы потом Москву и обвинить в том, что именно "она соглашений не выполняет".В быту такое называют наглым враньем, и за это можно схлопотать — речь не о физическом воздействии, а о социальной изоляции, но сегодня и сейчас в международных отношениях такое поведение, судя по всему, считается хорошим тоном и о нем принято говорить во всеуслышание. Видимо, чтобы, как это свойственно людям, страдающим нарциссизмом, похвастаться. Ну как же, обвели Россию вокруг пальца — ах, какие же мы крутые!На самом деле нам была явлена не столько "крутизна", сколько клоунада с сильнейшим запашком провокации. Не говоря уже о том, что эти действия оскорбили и память тех, кто сложил голову, борясь с нацизмом на пляжах той самой Нормандии, которая и дала название, собственно, всему, как тогда принято было говорить, "формату мирного урегулирования".События разворачивались давно, поэтому не грех напомнить, что дискуссии "нормандской четверки" начались в день, когда отмечали 70-летие высадки союзников на побережье Северной Франции.Разумеется, на торжества был приглашен и президент России. И потому, что под давлением СССР (читай: Сталина) второй фронт открыт был во Франции, а не на Балканах, как настаивал Черчилль. И потому, что тогда вклад нашей страны в Победу над Третьим рейхом еще не осмеливались оспаривать открыто.Когда именно паре Меркель — Олланд пришла в голову идея надругаться над общей памятью союзников во Второй мировой войне, сказать сложно, но в чем не стоит уже точно сомневаться, так это в том, что идея была вброшена с другого берега Атлантики. Берлин и Париж, преследуя сиюминутную конъюнктуру, мысль вашингтонских партнеров прочли, как хорошие телепаты, и немедленно взяли в работу.Олланду двурушничество не понравиться просто не могло — в силу его натуры и поведения.Но и резоны, почему на подобное пошла экс-канцлер, представить тоже можно. Вес внешнеторгового сальдо Германии в тот момент обеспечивался в очень существенной степени американским потреблением немецкой бытовой техники и автопрома. Малейшее повышение тарифов, да и просто угрозы их повысить — и хваленому профициту немецкого бюджета мог наступить капут.Европа стала самой горячей точкой мираБерлин, взвесив за и против, согласился на спектакль. Париж ринулся на сцену, ничего не взвешивая, сразу за своим старшим европейским партнером.Дальнейшее — уже история. В самом плохом смысле слова. В самом чудовищном смысле и значении, если вспомнить, что в результате этого кровавого шапито на протяжении многих лет, прикрываясь пунктами и деталями, Москву и дончан обманывали, а каждое слово этой лжи в итоге оборачивалось кровью, ранениями и гибелью ни в чем не повинных людей.Жизни которых "просвещенные общеевропейцы" совсем не принимали в расчет. Да кто они такие, эти дончане, чтобы вообще о них думать?Но, солгав единожды, трудно не солгать дважды. Вранье, знаете ли, затягивает. Точно так же, как в случае с Россией, Париж и Берлин, каждый в своей манере, начали лгать и собственным согражданам. Практически по любому значимому поводу.Это могло касаться, например, военных действий против ИГ* в Сирии. В которых тот же Париж, нарушая, между прочим, эмбарго ЕС на поставки вооружений, снабжал оружием и направлял армейских инструкторов туда, куда считал нужным.Это могло касаться и приема сирийских беженцев. Олланд, свидетельствуя на процессе о терактах в Париже (тогда, в ноябре 2015 года, от пуль террористов погибли более ста человек), сообщил: он и его министры "знали, что нападения террористов готовятся", "нам также было известно, что участники готовящихся нападений смешались с потоком беженцев, как и то, что заказчики нападений находятся в Сирии".Власть, зная все, не сделала ровным счетом ничего, чтобы не то что защитить своих избирателей, но хотя бы предупредить их о том, что группировка ИГ* способна вести боевые действия и в Париже тоже.Что произнесла Меркель, когда летом 2015 года повелела открыть границы ЕС?"Мы справимся", — сказала экс-глава федерального правительства. "Справимся" оказалось, мягко говоря, неправдой. Теракт на рождественском базаре в столице Германии (погибли больше десятка человек, свыше полусотни получили тяжелые ранения), когда выдавший себя за беженца боевик ИГ* направил угнанную до этого фуру (водителя террорист застрелил) на толпу прохожих, — наверное, самое яркое подтверждение очередного вранья.За несколько лет любые ограничения (внешние) и ограничители (внутренние) на использование лжи в публичном пространстве европейской политики были сняты.Врать в глаза и за глаза оказалось легко и приятно. Можно сказать, что ложь стала единственным, зато самым эффективным средством манипуляции общественным сознанием в тех европейских странах, которые себя позиционировали и позиционируют как палату мер и весов, где хранятся каноны истины, добра, света и справедливости.Венгерской русофобии мешает чувство венгерского величияЛожь могла касаться практически любой сферы жизни. Например, в период пандемии сидеть в карантине миллионы французов заставили потому, что им сказали: "Мы воюем с коронавирусом, лишь солидарность может помочь нам всем выстоять". Правда, это уже Макрон, но от перемены персоналий суть не меняется.На самом деле выстоять должны были помочь те двадцать с лишним тысяч коек в стационарах плюс медики, которые там работали. Но места в палатах требовалось сократить для соблюдения бюджетной дисциплины — того требовал Брюссель. Ну как тут сказать правду? Поэтому пришлось врать. Опять и снова.Потом пришлось врать про то, почему нет средств индивидуальной защиты. Потом — почему нет собственной вакцины. Потом — почему вакцина оказалась недостаточно эффективной.Вранье оказалось не просто навязчивой идеей, оно вошло в привычку настолько, что сегодня любые заявления высшего политического эшелона европейских властей, тех, что решают судьбы сотен миллионов, невозможно воспринимать всерьез.Во всех словах, с каким бы умным лицом они ни произносились, следует видеть смысл, исключительно противоположный сказанному.Там, где рулит ложь и вранье, отлично всходят семена предательства.Сегодня из этих зерен выросли практически джунгли, как в Амазонии. Такие, что не проехать и не пройти.Хорошо, что на эту империю лжи, построенную на зыбучем песке, наша страна смотрит с должной иронией. А завязанный враньем межконтинентальный узел лжи Россия сегодня распутывает. С терпением и спокойствием. И, будьте уверены, распутает его обязательно.Не только по критериям военного превосходства, которых надысь так боялись (мы-то помним, что трусость — самый страшный из всех пороков) "просвещенные общеевропейцы", а согласно нормам правды, истины и справедливости. Которые универсальны для всех. Именно поэтому эти нормы в конечном итоге всегда оказываются сильнее.* Террористическая группировка, запрещенная в России.Читайте также:Год великого перелома, который изменил всеВ США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/18/25607114_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_09a0385ac5f6f177e37e264842562b0d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg
запад ес европа сша вашингтон брюссель париж берлин москва киев минские договоренности соглашения украина конфликт меркель олланд путин зеленский политика украинский конфликт донбасс
запад ес европа сша вашингтон брюссель париж берлин москва киев минские договоренности соглашения украина конфликт меркель олланд путин зеленский политика украинский конфликт донбасс
Франсуа Олланд, экс-президент Франции, на днях расчехлился (иное слово для подобного признания политика такого уровня подобрать сложно), заявив, что "Ангела Меркель была права. <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность".
Таким образом, второй участник (и организатор) так называемого нормандского формата, переговоры в рамках которого привели к подписанию в Минске без малого восемь лет назад тех самых документов, признался, что и Берлин, и Париж (а вместе с ними, разумеется, и Киев) лгали Москве. По всем вопросам и всем пунктам. Как по частностям и по деталям, так и вообще. На круг.
Чтобы потом Москву и обвинить в том, что именно "она соглашений не выполняет".
В быту такое называют наглым враньем, и за это можно схлопотать — речь не о физическом воздействии, а о социальной изоляции, но сегодня и сейчас в международных отношениях такое поведение, судя по всему, считается хорошим тоном и о нем принято говорить во всеуслышание. Видимо, чтобы, как это свойственно людям, страдающим нарциссизмом, похвастаться. Ну как же, обвели Россию вокруг пальца — ах, какие же мы крутые!
На самом деле нам была явлена не столько "крутизна", сколько клоунада с сильнейшим запашком провокации. Не говоря уже о том, что эти действия оскорбили и память тех, кто сложил голову, борясь с нацизмом на пляжах той самой Нормандии, которая и дала название, собственно, всему, как тогда принято было говорить, "формату мирного урегулирования".
События разворачивались давно, поэтому не грех напомнить, что дискуссии "нормандской четверки" начались в день, когда отмечали 70-летие высадки союзников на побережье Северной Франции.
Разумеется, на торжества был приглашен и президент России. И потому, что под давлением СССР (читай: Сталина) второй фронт открыт был во Франции, а не на Балканах, как настаивал Черчилль. И потому, что тогда вклад нашей страны в Победу над Третьим рейхом еще не осмеливались оспаривать открыто.
Когда именно паре Меркель — Олланд пришла в голову идея надругаться над общей памятью союзников во Второй мировой войне, сказать сложно, но в чем не стоит уже точно сомневаться, так это в том, что идея была вброшена с другого берега Атлантики. Берлин и Париж, преследуя сиюминутную конъюнктуру, мысль вашингтонских партнеров прочли, как хорошие телепаты, и немедленно взяли в работу.
Олланду двурушничество не понравиться просто не могло — в силу его натуры и поведения.
Но и резоны, почему на подобное пошла экс-канцлер, представить тоже можно. Вес внешнеторгового сальдо Германии в тот момент обеспечивался в очень существенной степени американским потреблением немецкой бытовой техники и автопрома. Малейшее повышение тарифов, да и просто угрозы их повысить — и хваленому профициту немецкого бюджета мог наступить капут.
Берлин, взвесив за и против, согласился на спектакль. Париж ринулся на сцену, ничего не взвешивая, сразу за своим старшим европейским партнером.
Дальнейшее — уже история. В самом плохом смысле слова. В самом чудовищном смысле и значении, если вспомнить, что в результате этого кровавого шапито на протяжении многих лет, прикрываясь пунктами и деталями, Москву и дончан обманывали, а каждое слово этой лжи в итоге оборачивалось кровью, ранениями и гибелью ни в чем не повинных людей.
Жизни которых "просвещенные общеевропейцы" совсем не принимали в расчет. Да кто они такие, эти дончане, чтобы вообще о них думать?
Но, солгав единожды, трудно не солгать дважды. Вранье, знаете ли, затягивает. Точно так же, как в случае с Россией, Париж и Берлин, каждый в своей манере, начали лгать и собственным согражданам. Практически по любому значимому поводу.
Это могло касаться, например, военных действий против ИГ* в Сирии. В которых тот же Париж, нарушая, между прочим, эмбарго ЕС на поставки вооружений, снабжал оружием и направлял армейских инструкторов туда, куда считал нужным.
Это могло касаться и приема сирийских беженцев. Олланд, свидетельствуя на процессе о терактах в Париже (тогда, в ноябре 2015 года, от пуль террористов погибли более ста человек), сообщил: он и его министры "знали, что нападения террористов готовятся", "нам также было известно, что участники готовящихся нападений смешались с потоком беженцев, как и то, что заказчики нападений находятся в Сирии".
Власть, зная все, не сделала ровным счетом ничего, чтобы не то что защитить своих избирателей, но хотя бы предупредить их о том, что группировка ИГ* способна вести боевые действия и в Париже тоже.
Что произнесла Меркель, когда летом 2015 года повелела открыть границы ЕС?
"Мы справимся", — сказала экс-глава федерального правительства. "Справимся" оказалось, мягко говоря, неправдой. Теракт на рождественском базаре в столице Германии (погибли больше десятка человек, свыше полусотни получили тяжелые ранения), когда выдавший себя за беженца боевик ИГ* направил угнанную до этого фуру (водителя террорист застрелил) на толпу прохожих, — наверное, самое яркое подтверждение очередного вранья.
За несколько лет любые ограничения (внешние) и ограничители (внутренние) на использование лжи в публичном пространстве европейской политики были сняты.
Врать в глаза и за глаза оказалось легко и приятно. Можно сказать, что ложь стала единственным, зато самым эффективным средством манипуляции общественным сознанием в тех европейских странах, которые себя позиционировали и позиционируют как палату мер и весов, где хранятся каноны истины, добра, света и справедливости.
Ложь могла касаться практически любой сферы жизни. Например, в период пандемии сидеть в карантине миллионы французов заставили потому, что им сказали: "Мы воюем с коронавирусом, лишь солидарность может помочь нам всем выстоять". Правда, это уже Макрон, но от перемены персоналий суть не меняется.
На самом деле выстоять должны были помочь те двадцать с лишним тысяч коек в стационарах плюс медики, которые там работали. Но места в палатах требовалось сократить для соблюдения бюджетной дисциплины — того требовал Брюссель. Ну как тут сказать правду? Поэтому пришлось врать. Опять и снова.
Потом пришлось врать про то, почему нет средств индивидуальной защиты. Потом — почему нет собственной вакцины. Потом — почему вакцина оказалась недостаточно эффективной.
Вранье оказалось не просто навязчивой идеей, оно вошло в привычку настолько, что сегодня любые заявления высшего политического эшелона европейских властей, тех, что решают судьбы сотен миллионов, невозможно воспринимать всерьез.
Во всех словах, с каким бы умным лицом они ни произносились, следует видеть смысл, исключительно противоположный сказанному.
Там, где рулит ложь и вранье, отлично всходят семена предательства.
Сегодня из этих зерен выросли практически джунгли, как в Амазонии. Такие, что не проехать и не пройти.
Хорошо, что на эту империю лжи, построенную на зыбучем песке, наша страна смотрит с должной иронией. А завязанный враньем межконтинентальный узел лжи Россия сегодня распутывает. С терпением и спокойствием. И, будьте уверены, распутает его обязательно.
Не только по критериям военного превосходства, которых надысь так боялись (мы-то помним, что трусость — самый страшный из всех пороков) "просвещенные общеевропейцы", а согласно нормам правды, истины и справедливости. Которые универсальны для всех. Именно поэтому эти нормы в конечном итоге всегда оказываются сильнее.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.