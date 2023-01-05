https://uz.sputniknews.ru/20230105/k-yanvarskim-besporyadkam-v-kazaxstane-gotovilis-tselyy-god--genprokuror-31266772.html
К январским беспорядкам в Казахстане готовились целый год — генпрокурор
К январским беспорядкам в Казахстане готовились целый год — генпрокурор
Подготовка к январским беспорядкам 2022 года в Казахстане шла весь 2021 год. Генпрокурор республики выступил на заседании парламента и озвучил некоторые подробности расследования.
2023-01-05T12:08+0500
2023-01-05T12:08+0500
2023-01-05T12:08+0500
в мире
казахстан
беспорядки
парламент
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Подготовка исполнителей для совершения попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года велась весь 2021 год, заявил генеральный прокурор страны Берик Асылов, сообщает РИА Новости.Выступая в четверг на заседании мажилиса (нижняя палата) парламента, Асылов заявил, что можно утверждать, что в условиях управляемого хаоса, операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована, по сути, была попытка госпереворота. По его словам, эту подрывную работу курировали отдельные силовики. Этот факт установлен следствием. Помимо этого, Асылов сообщил, что бывший глава Минобороны страны обвиняется в превышении власти в боевой обстановке.По его словам, участники беспорядков, особенно в Алматы, "имели огромный численный перевес".Он также напомнил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ), обвиняемых в госизмене и попытке госпереворота, расследовалось под грифом "совершенно секретно". Асылов напомнил, что уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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январские беспорядки казахстан 2021 год генпрокурор заседание парламента подробности расследования
январские беспорядки казахстан 2021 год генпрокурор заседание парламента подробности расследования
К январским беспорядкам в Казахстане готовились целый год — генпрокурор
Подготовка к январским беспорядкам 2022 года в Казахстане шла весь 2021 год. Генпрокурор республики выступил на заседании парламента и озвучил некоторые подробности расследования.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
Подготовка исполнителей для совершения попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года велась весь 2021 год, заявил генеральный прокурор страны Берик Асылов, сообщает РИА Новости
.
Выступая в четверг на заседании мажилиса (нижняя палата) парламента, Асылов заявил, что можно утверждать, что в условиях управляемого хаоса, операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована, по сути, была попытка госпереворота.
"Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт", - сказал генпрокурор.
По его словам, эту подрывную работу курировали отдельные силовики. Этот факт установлен следствием.
Помимо этого, Асылов сообщил, что бывший глава Минобороны страны обвиняется в превышении власти в боевой обстановке.
"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране", - сказал генпрокурор.
По его словам, участники беспорядков, особенно в Алматы, "имели огромный численный перевес".
"Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке", — заявил генпрокурор.
Он также напомнил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ), обвиняемых в госизмене и попытке госпереворота, расследовалось под грифом "совершенно секретно".
"Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности", - подчеркнул он.
Асылов напомнил, что уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.
По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.