https://uz.sputniknews.ru/20230105/ukraina-prevratilas-v-klondayk-dlya-amerikanskogo-biznesa-31262248.html

Украина превратилась в Клондайк для американского бизнеса

Украина превратилась в Клондайк для американского бизнеса

Владимир Зеленский провел переговоры с Ларри Финком.

2023-01-05T11:15+0500

2023-01-05T11:15+0500

2023-01-05T11:15+0500

колумнисты

украина

америка

мнение эксперта

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Этот разговор стал продолжением работы, которая весьма активно идет уже несколько месяцев, по выстраиванию сотрудничества между Киевом и BlackRock в области "координации инвестиций на восстановление Украины".Новость вызвала оживление в основном в украинском медиаполе, практически оставшись незамеченной за его пределами. Исключением стали разве что американские правые СМИ, которые взглянули на ситуацию со своей колокольни. И то, что они увидели, им не понравилось.Суть проста: Украина — финансово-экономический труп, имитация жизни в котором поддерживается исключительно благодаря западным (в первую очередь американским) вливаниям, а BlackRock — действительно крупный игрок на инвестиционном рынке, распоряжающийся активами на сумму около восьми триллионов долларов.Возникает вопрос, откуда возьмутся средства на разработку всех этих "дорожных карт реконструкции" и дальнейшей работы инвестиционной компании на Украине. Причем средства должны быть в объеме, делающем весь этот проект привлекательным для такого бизнес-монстра, как BlackRock. Впрочем, ответ на этот вопрос выглядит вполне очевидным: они возьмутся оттуда же, откуда брались до сих пор — из американского бюджета.А из этого следует незамысловатый вывод: американская, а на самом деле транснациональная инвестиционная компания BlackRock заинтересована в продолжении боевых действий на Украине, чтобы иметь возможность зарабатывать на войне.Разумеется, ничего сенсационного в этом нет. В середине декабря в Вашингтоне случился другой мини-скандал, когда четыре крупные корпорации ВПК — Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney и Lockheed Martin — проспонсировали прием, организованный украинским посольством по случаю годовщины ВСУ. Шумиха возникла не из-за того, что производители оружия дали денег на вечеринку, а из-за того, что организаторы максимально подчеркнули данный факт, в том числе разместив их логотипы на приглашениях. Местные комментаторы тогда отмечали: ну нехорошо, неприлично столь уж откровенно выпячивать то, что американскому военному бизнесу чрезвычайно выгоден конфликт на Украине.Самым простым в данной ситуации было бы разразиться гневным обличением транснационального капитала и торговцев смертью, которые греют руки на уничтожении Украины и заинтересованы в как можно более длительном поддержании конфликта. Однако во всем происходящем есть менее очевидная, но куда более примечательная сторона.В последние десятилетия стало общим местом утверждение, что глобализация и транснациональный бизнес нацелены на уничтожение национальных государств, на их подчинение себе. Причем западного мира это также касалось, но предполагалось, что США и старая Европа все-таки окажутся в привилегированном положении в новой системе благодаря своему многовековому статусу геополитических, экономических, технологических и всех прочих лидеров планеты. Точно так же, как рядовые европейцы и американцы получали свои выгоды (например, в виде развитой социальной системы) от неоколониализма, построенного их государствами после Второй мировой войны, особенно после краха СССР.Венгерской русофобии мешает чувство венгерского величияОднако в последние годы стало очевидно, что события развиваются сильно не в ту сторону, нежели планировали теоретики Всемирного экономического форума: незападный мир начал активно сопротивляться навязыванию ему уготованной роли. Причем это касается не только великих держав-цивилизаций вроде России, Китая или Индии, от которых еще можно было чего-то подобного ожидать. Нет, самостоятельную политику и все более последовательное отстаивание своих национальных интересов стали демонстрировать страны, которых Запад десятилетиями (а в некоторых случаях даже столетиями) привык воспринимать как своих марионеток. И с каждым годом таких государств — ближневосточных, латиноамериканских, африканских — становится все больше. Оттого, кстати, и на Украину смотрят в мире с некоторым недоумением: это ж надо, добровольно и с песней принести свою страну в жертву на алтарь западной гегемонии — и это в третьем десятилетии XXI века!Запад, конечно, предпринимает усилия по разворачиванию событий в нужное ему русло, но успехи не впечатляют. В результате, оказавшись в ситуации усугубляющегося кризиса и обостряющегося дефицита ресурсов, он пошел единственным оставшимся у него путем — начал пожирать сам себя. Именно отсюда усиливающаяся грызня между союзниками, даже самыми близкими, вроде Германии и Франции или США и Британии. Именно поэтому Штаты сломали хребет Европе — Боливар не вынесет двоих. Именно поэтому пускается под нож социалка, население принуждается к холодовой терапии и подвергается все более ожесточенной промывке мозгов по линии ЛГБТ, эвтаназии и прочего трансгуманизма.А есть еще бизнес, которому вообще плевать на общественные интересы, поскольку его единственным интересом является собственная прибыль. Теперь же у западных корпораций из-под носа уводят целые страны и регионы, которые они привыкли считать своей вотчиной, так что они направляют свои усилия туда, где сохраняется возможность зарабатывать, а это в первую очередь сам Запад. Ведь даже Украина, с которой начался разговор, выполняет функцию не более чем прокладки и отмывочной машины для финансовых потоков, генерируемых по обе стороны Атлантического океана.В нормальной ситуации государство бдит, чтобы в погоне за прибылью бизнес не терял берега. Вот только возникает вопрос, насколько способны западные государства в своем текущем состоянии к выполнению данной функции. Про сломанный хребет Европы было сказано выше. Британская чехарда с премьер-министрами обнажила миру тяжелейший управленческий кризис на острове. На таком фоне США выглядят неплохо, но по существу-то там тоже все очень непросто — глубокий общественно-политический раскол уже вполне себе отражается на делении штатов на "красные" и "синие", то бишь те, где доминируют консервативные республиканцы и либеральные демократы, что, в свою очередь, выливается в обостряющуюся борьбу принимаемых управленческих решений.Вполне закономерно, что в ситуации ослабления государственно-управленческой системы бизнес получает дополнительные возможности влиять на нее, добиваясь проведения желательной ему политики или хотя бы непрепятствования со стороны властей в реализации деловых проектов, идущих вразрез с общественными интересами. Например, BlackRock является одной из движущих сил, меняющих рынок недвижимости в США, за что компанию истово ненавидит огромное количество американцев.Схема проста, как лом: инвестиционные компании со своими колоссальными оборотными капиталами массово скупают жилую недвижимость по всей стране. Как следствие, цены на жилье летят в небеса — все больше американцев теряют возможность хоть когда-нибудь приобрести его в собственность и вынуждены до конца жизни жить в съемном. Причем поскольку собственниками все большей части сдаваемых квартир и домов в стране становятся корпорации, они получают возможность взвинчивать цены на аренду по своему усмотрению, а альтернатива им исчезает на глазах. То есть мало того что инвестиционные банкиры разрушают — уже почти разрушили — американскую мечту в виде собственного домика с лужайкой, так они еще и берут людей в финансовые клещи и арендное рабство, вырваться из которого практически невозможно, потому что некуда.Глядя на данную ситуацию со стороны, кто-то может сказать, что Запад пожинает то, что посеял. Проблема в том, что в его распоряжении остаются огромные возможности по нанесению ущерба не только себе, но и остальным. Бизнес, использующий ослабление государственной машины в своих корыстных интересах, может влиять не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику страны. Крупные корпорации разных секторов экономики горячо заинтересованы в том, чтобы Украина горела как можно дольше и масштабнее, то есть противостояние Запада и России становилось жестче и горячее. Нет сомнений, что они будут использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги для достижения данной цели, а рычаги эти у них становятся — в силу идущей на Западе деградации — все внушительнее и эффективнее.Таким образом, приходится считаться с тем, что на вопросы войны и мира ядерных держав имеют влияние дельцы, заинтересованные исключительно в пополнении своих счетов на несколько очередных миллиардов. Эта угроза для мира даже опаснее "ястребов", сидящих в Белом доме и Пентагоне.Читайте также:Запад сделал ложь главным инструментом своей политикиЕвропа стала самой горячей точкой мира

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украина превратилась в клондайк для американского бизнеса киев зеленский сша байден запад европа политика украинский кризис