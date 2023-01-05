https://uz.sputniknews.ru/20230105/v-ryade-regionov-uzbekistana-snizilas-plata-za-detskie-sady-31266375.html
В ряде регионов Узбекистана снизилась плата за детские сады
В ряде регионов Узбекистана снизилась плата за детские сады
Понижающие коэффициенты установлены сроком на три года в зависимости от категорий районов и городов.
2023-01-05T13:03+0500
2023-01-05T13:03+0500
2023-01-05T13:03+0500
общество
узбекистан
плата
детские сады
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 января снизилась плата за государственные детсады в 173 районах Узбекистана. Это предусмотрено постановлением президента об исполнении Государственного бюджета на 2023 год, сообщает корреспондент Sputnik.Понижающие коэффициенты будут действовать три года (до 1 января 2026 года) и зависят от категорий районов:в районах 5-й категории - 50 процентов;в районах 4-й категории - 50 процентов;в районах 3-й категории (кроме городских населённых пунктов) - 30 процентов.Ранее для сокращения экономического неравенства территорию республики поделили на пять категорий. Исходя из этого с 1 января в них внедряется новый порядок поддержки бизнеса и населения.
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где на сколько снизится плата за детсад в узбекистане понижающие коэффициенты на какое время категории районов городов
где на сколько снизится плата за детсад в узбекистане понижающие коэффициенты на какое время категории районов городов
В ряде регионов Узбекистана снизилась плата за детские сады
Понижающие коэффициенты установлены сроком на три года в зависимости от категорий районов и городов.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
С 1 января снизилась плата за государственные детсады в 173 районах Узбекистана. Это предусмотрено постановлением
президента об исполнении Государственного бюджета на 2023 год, сообщает корреспондент Sputnik.
Понижающие коэффициенты будут действовать три года (до 1 января 2026 года) и зависят от категорий районов:
в районах 5-й категории - 50 процентов;
в районах 4-й категории - 50 процентов;
в районах 3-й категории (кроме городских населённых пунктов) - 30 процентов.
Ранее для сокращения экономического неравенства территорию республики поделили
на пять категорий. Исходя из этого с 1 января в них внедряется новый порядок поддержки бизнеса и населения.