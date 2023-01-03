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Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения
Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения
Территорию республики разобьют на пять категорий, в которых будут свои ставки налогов для бизнесменов.
2023-01-03T09:57+0500
2023-01-03T09:57+0500
экономика
налоги
льготы
узбекистан
указ
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по разделению территорий республики на категории и внедрению дифференцированной системы поддержки предпринимательства".Цель – сократить экономическое неравенство между территориями. Для этого с 1 января районы и города республики разделят на 5 категорий. Будет действовать новый порядок поддержки бизнеса исходя из категории районов и городов.Лучшие условия – в районах 5 категорииВ течение трех лет (до 1 января 2026 года) субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в районах 5-й категории, будут платить:Исключение составляют крупные налогоплательщики, постоянные учреждения, бюджетные организации и предприятия с госдолей более 50%.А индивидуальные предприниматели освобождаются от оплаты налога на доходы физических лиц в фиксированном размере.К 5 й категории отнесли 6 районов Каракалпакстане (Бузатоу, Кегейли, Конликуль, Муйнак, Тахтакупыр, Шуманай), 2 района Андижанской области (Бустон и Улугнор), Арнасайский район Джизакской области, Дехканабадский район Кашкадарьинской области, Тамдынский район Навоийской области и другие отдаленные территории.Предприятия, работающие в 4-й категории, будут уплачивать базовую налоговую ставку налога с оборота в размере 3%. При этом Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и Кенгаши народных депутатов областей получают право вводить в районах, отнесенных к 4-й категории, понижающие коэффициенты:Госфонд условий в районах, отнесенных к 4-й и 5-й категориям предоставляет субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность, в рамках общих установленных:Читайте также: Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане
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налоги льготы категории территория республики указ президента
налоги льготы категории территория республики указ президента

Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения

09:57 03.01.2023
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Бланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Территорию республики разобьют на пять категорий, в которых будут свои ставки налогов для бизнесменов.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по разделению территорий республики на категории и внедрению дифференцированной системы поддержки предпринимательства".
Цель – сократить экономическое неравенство между территориями. Для этого с 1 января районы и города республики разделят на 5 категорий. Будет действовать новый порядок поддержки бизнеса исходя из категории районов и городов.

Лучшие условия – в районах 5 категории

В течение трех лет (до 1 января 2026 года) субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в районах 5-й категории, будут платить:
налог на прибыль, налог с оборота и социальный налог – по налоговой ставке в размере 1%;
налог на имущество юрлиц и земельный налог с юрлиц – по налоговой ставке в размере 1% суммы, начисленной по этим налогам.
Исключение составляют крупные налогоплательщики, постоянные учреждения, бюджетные организации и предприятия с госдолей более 50%.
А индивидуальные предприниматели освобождаются от оплаты налога на доходы физических лиц в фиксированном размере.
К 5 й категории отнесли 6 районов Каракалпакстане (Бузатоу, Кегейли, Конликуль, Муйнак, Тахтакупыр, Шуманай), 2 района Андижанской области (Бустон и Улугнор), Арнасайский район Джизакской области, Дехканабадский район Кашкадарьинской области, Тамдынский район Навоийской области и другие отдаленные территории.
Предприятия, работающие в 4-й категории, будут уплачивать базовую налоговую ставку налога с оборота в размере 3%. При этом Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и Кенгаши народных депутатов областей получают право вводить в районах, отнесенных к 4-й категории, понижающие коэффициенты:
минимальных размеров налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридических лиц, установленных Налоговым кодексом, - до 0,3;
налога на доходы физических лиц в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей - до 0,5.
Госфонд условий в районах, отнесенных к 4-й и 5-й категориям предоставляет субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность, в рамках общих установленных:
компенсацию на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 40% основной ставки Центрального банка, по кредитам и лизингам коммерческих банков;
поручительство до 75% суммы кредитов коммерческих банков, но в размере, не превышающем 2,5 млрд сумов.
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