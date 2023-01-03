https://uz.sputniknews.ru/20230103/nalogovye-lgoty-budut-zaviset-ot-mestonaxojdeniya-31230501.html

Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения

Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения

Территорию республики разобьют на пять категорий, в которых будут свои ставки налогов для бизнесменов.

2023-01-03T09:57+0500

2023-01-03T09:57+0500

2023-01-03T09:57+0500

экономика

налоги

льготы

узбекистан

указ

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по разделению территорий республики на категории и внедрению дифференцированной системы поддержки предпринимательства".Цель – сократить экономическое неравенство между территориями. Для этого с 1 января районы и города республики разделят на 5 категорий. Будет действовать новый порядок поддержки бизнеса исходя из категории районов и городов.Лучшие условия – в районах 5 категорииВ течение трех лет (до 1 января 2026 года) субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в районах 5-й категории, будут платить:Исключение составляют крупные налогоплательщики, постоянные учреждения, бюджетные организации и предприятия с госдолей более 50%.А индивидуальные предприниматели освобождаются от оплаты налога на доходы физических лиц в фиксированном размере.К 5 й категории отнесли 6 районов Каракалпакстане (Бузатоу, Кегейли, Конликуль, Муйнак, Тахтакупыр, Шуманай), 2 района Андижанской области (Бустон и Улугнор), Арнасайский район Джизакской области, Дехканабадский район Кашкадарьинской области, Тамдынский район Навоийской области и другие отдаленные территории.Предприятия, работающие в 4-й категории, будут уплачивать базовую налоговую ставку налога с оборота в размере 3%. При этом Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и Кенгаши народных депутатов областей получают право вводить в районах, отнесенных к 4-й категории, понижающие коэффициенты:Госфонд условий в районах, отнесенных к 4-й и 5-й категориям предоставляет субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность, в рамках общих установленных:Читайте также: Как улучшилась бизнес-среда в Узбекистане

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