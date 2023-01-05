https://uz.sputniknews.ru/20230105/v-shkolax-uzbekistana-prodlili-kanikuly-31276585.html
В школах Узбекистана продлили каникулы
В школах Узбекистана продлили каникулы
В Узбекистане на неделю продлили зимние каникулы из-за надвигающихся на территорию республики сильных морозов.
2023-01-05T20:13+0500
2023-01-05T20:13+0500
2023-01-05T20:13+0500
общество
узбекистан
каникулы
морозы
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Власти Узбекистана продлили школьные каникулы из-за надвигающихся холодов, сообщает УзА.Как отмечается, дети будут отдыхать до 17 января включительно. Таким образом новая четверть начнется 18 января - на неделю позже запланированного.Ранее синоптики предупредили о надвигающихся холодах. Температура воздуха в некоторых районах страны опустится до -27 градусов.По большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега.
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когда начнется учеба когда закончатся зимние каникулы почему продлили когда в школу сильные морозы
когда начнется учеба когда закончатся зимние каникулы почему продлили когда в школу сильные морозы
В школах Узбекистана продлили каникулы
В Узбекистане на неделю продлили зимние каникулы из-за надвигающихся на территорию республики сильных морозов.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
Власти Узбекистана продлили школьные каникулы из-за надвигающихся холодов, сообщает
УзА.
Как отмечается, дети будут отдыхать до 17 января включительно. Таким образом новая четверть начнется 18 января - на неделю позже запланированного.
Ранее синоптики предупредили
о надвигающихся холодах. Температура воздуха в некоторых районах страны опустится до -27 градусов.
По большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега.