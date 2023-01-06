https://uz.sputniknews.ru/20230106/jenschinam-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-sokratili-rabochiy-den-31282244.html

Женщинам с детьми дошкольного возраста сократили рабочий день

Женщинам с детьми дошкольного возраста сократили рабочий день

В Узбекистане сократили рабочий день женщинам, имеющих детей дошкольного возраста. Связано это с внеочередными каникулами в детсадах, назначенными в связи с приближающимися аномальными морозами.

2023-01-06T21:07+0500

2023-01-06T21:07+0500

2023-01-06T21:07+0500

общество

женщины

узбекистан

каникулы

морозы

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Рабочее время женщин, чей ребенок ходит в детский сад, сокращается без снижения заработной платы, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования.Это связано с внеочередными каникулами в детсадах страны, назначенными в связи с приближающимися морозами.Как отмечается, мера касается женщин, работающих в бюджетных организациях и которые имеют детей дошкольного возраста (3-7 лет).Ранее в связи с приходом аномальных холодов в Узбекистан период зимних каникул в образовательных учреждениях во всех регионах страны был продлен до 17 января включительно.По данным Министерства дошкольного и школьного образования, занятия, запланированные на 11-17 января этого года, будут уплотнены и будут преподаваться в течение учебного года.

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женщинам сократили рабочий день дети дошкольного возраста почему узбекистан детские сады каникулы аномальные морозы