https://uz.sputniknews.ru/20230106/jenschinam-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-sokratili-rabochiy-den-31282244.html
Женщинам с детьми дошкольного возраста сократили рабочий день
Женщинам с детьми дошкольного возраста сократили рабочий день
В Узбекистане сократили рабочий день женщинам, имеющих детей дошкольного возраста. Связано это с внеочередными каникулами в детсадах, назначенными в связи с приближающимися аномальными морозами.
2023-01-06T21:07+0500
2023-01-06T21:07+0500
2023-01-06T21:07+0500
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женщины
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каникулы
морозы
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Рабочее время женщин, чей ребенок ходит в детский сад, сокращается без снижения заработной платы, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования.Это связано с внеочередными каникулами в детсадах страны, назначенными в связи с приближающимися морозами.Как отмечается, мера касается женщин, работающих в бюджетных организациях и которые имеют детей дошкольного возраста (3-7 лет).Ранее в связи с приходом аномальных холодов в Узбекистан период зимних каникул в образовательных учреждениях во всех регионах страны был продлен до 17 января включительно.По данным Министерства дошкольного и школьного образования, занятия, запланированные на 11-17 января этого года, будут уплотнены и будут преподаваться в течение учебного года.
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женщинам сократили рабочий день дети дошкольного возраста почему узбекистан детские сады каникулы аномальные морозы
женщинам сократили рабочий день дети дошкольного возраста почему узбекистан детские сады каникулы аномальные морозы
Женщинам с детьми дошкольного возраста сократили рабочий день
В Узбекистане сократили рабочий день женщинам, имеющих детей дошкольного возраста. Связано это с внеочередными каникулами в детсадах, назначенными в связи с приближающимися аномальными морозами.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Рабочее время женщин, чей ребенок ходит в детский сад, сокращается без снижения заработной платы, сообщает
Министерство дошкольного и школьного образования.
Это связано с внеочередными каникулами в детсадах страны, назначенными в связи с приближающимися морозами.
Как отмечается, мера касается женщин, работающих в бюджетных организациях и которые имеют детей дошкольного возраста (3-7 лет).
Ранее в связи с приходом аномальных холодов в Узбекистан период зимних каникул в образовательных учреждениях во всех регионах страны был продлен
до 17 января включительно.
По данным Министерства дошкольного и школьного образования, занятия, запланированные на 11-17 января этого года, будут уплотнены и будут преподаваться в течение учебного года.