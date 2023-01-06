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Киев готов пожертвовать народом ради геополитических игр Запада — Полянский
Киев готов пожертвовать народом ради геополитических игр Запада — Полянский
В постоянном представительстве РФ в ООН прокомментировали отказ Украины от предложенного Россией перемирия.
2023-01-06T13:07+0500
2023-01-06T13:07+0500
2023-01-06T13:07+0500
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада.Об этом в своем Twitter написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от рождественского перемирия. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время.В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Однако Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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почему киев украина отказался рождественское перемирие постоянное представительство россии в оон постпредство рф
почему киев украина отказался рождественское перемирие постоянное представительство россии в оон постпредство рф
Киев готов пожертвовать народом ради геополитических игр Запада — Полянский
В постоянном представительстве РФ в ООН прокомментировали отказ Украины от предложенного Россией перемирия.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада.
Об этом в своем Twitter написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от рождественского перемирия.
"Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине - с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням", - указал Полянский.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время.
В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Однако Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.