https://uz.sputniknews.ru/20230106/kiev-gotov-pojertvovat-narodom-radi-geopoliticheskix-igr-zapada--polyanskiy-31280088.html

Киев готов пожертвовать народом ради геополитических игр Запада — Полянский

Киев готов пожертвовать народом ради геополитических игр Запада — Полянский

В постоянном представительстве РФ в ООН прокомментировали отказ Украины от предложенного Россией перемирия.

2023-01-06T13:07+0500

2023-01-06T13:07+0500

2023-01-06T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Киевские власти готовы пожертвовать своим народом и страной ради геополитических игр Запада.Об этом в своем Twitter написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ Украины от рождественского перемирия. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время.В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. Однако Владимир Зеленский в вечернем обращении отверг предложение России, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. О том, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, немногим ранее заявлял и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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