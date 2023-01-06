https://uz.sputniknews.ru/20230106/moskalkova-nazvala-zaderjanie-marata-kasema-v-rige-pokusheniem-na-svobodu-slova-31283642.html
Москалькова назвала задержание Марата Касема в Риге покушением на свободу слова
Москалькова назвала задержание Марата Касема в Риге покушением на свободу слова
Российский омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по делу задержанного в Риге журналиста Марата Касема.
2023-01-06T14:35+0500
2023-01-06T14:35+0500
2023-01-06T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала задержание журналиста Марата Касема в Риге покушением на свободу слова, сообщает РИА Новости.Отмечается, что российский омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт.Омбудсмен призвала Верховного комиссара ООН по правам человека принять меры по защите прав журналиста. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Накануне журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Его подозревают в нарушении европейских санкций против РФ. Претензии к Касему связаны с созданием контента для "Россия сегодня". Журналисту грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Сегодня у посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку журналиста.
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марат касем задержание журналиста российский омбудсмен sputnik литва москалькова обратилась верховный комиссар оон по правам человека акция в поддержку дмитрий киселев
марат касем задержание журналиста российский омбудсмен sputnik литва москалькова обратилась верховный комиссар оон по правам человека акция в поддержку дмитрий киселев
Москалькова назвала задержание Марата Касема в Риге покушением на свободу слова
Российский омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по делу задержанного в Риге журналиста Марата Касема.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала задержание журналиста Марата Касема в Риге покушением на свободу слова, сообщает
РИА Новости.
Отмечается, что российский омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт.
"Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов", - заявила Москалькова в своем телеграм-канале.
Омбудсмен призвала Верховного комиссара ООН по правам человека принять меры по защите прав журналиста.
"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема", - написала омбудсмен.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.
Накануне журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан
, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Его подозревают в нарушении европейских санкций против РФ. Претензии к Касему связаны с созданием контента для "Россия сегодня". Журналисту грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.
Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Сегодня у посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку журналиста.