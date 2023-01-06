https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-moskve-nachalas-aktsiya-v-podderjku-marata-kasema---video-31285931.html

В Москве началась акция в поддержку Марата Касема - видео

В Москве началась акция в поддержку Марата Касема - видео

Пикет проходит у здания посольства Латвии в Москве. Участники требуют освободить российского журналиста.

2023-01-06T17:33+0500

2023-01-06T17:33+0500

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россия

москва

посольство

латвия

журналисты

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Возле латвийского посольства в Москве началась акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Это акция солидарности с арестованным журналистов, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В руках у участников плакаты с надписями: “Что там со свободой слова, Латвия?”, “Руки прочь от российских журналистов!”, “Марат, мы с тобой!”.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.Накануне журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.Его подозревают в нарушении европейских санкций против РФ. Претензии к Касему связаны с созданием контента для "Россия сегодня". Журналисту грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Сегодня у посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку журналиста.

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