https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-moskve-nachalas-aktsiya-v-podderjku-marata-kasema---video-31285931.html
В Москве началась акция в поддержку Марата Касема - видео
В Москве началась акция в поддержку Марата Касема - видео
Пикет проходит у здания посольства Латвии в Москве. Участники требуют освободить российского журналиста.
2023-01-06T17:33+0500
2023-01-06T17:33+0500
2023-01-06T17:39+0500
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посольство
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журналисты
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Возле латвийского посольства в Москве началась акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Это акция солидарности с арестованным журналистов, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В руках у участников плакаты с надписями: “Что там со свободой слова, Латвия?”, “Руки прочь от российских журналистов!”, “Марат, мы с тобой!”.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.Накануне журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.Его подозревают в нарушении европейских санкций против РФ. Претензии к Касему связаны с созданием контента для "Россия сегодня". Журналисту грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Сегодня у посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку журналиста.
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видео марат касем акция в поддержку журналиста где проходит когда прошла посольство латвии пикет москва что случилось
видео марат касем акция в поддержку журналиста где проходит когда прошла посольство латвии пикет москва что случилось
В Москве началась акция в поддержку Марата Касема - видео
17:33 06.01.2023 (обновлено: 17:39 06.01.2023)
Пикет проходит у здания посольства Латвии в Москве. Участники требуют освободить российского журналиста.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Возле латвийского посольства в Москве началась акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Это акция солидарности с арестованным журналистов, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы собрались на акцию солидарности с нашим арестованным в Латвии товарищем, Маратом Касемом. Наша цель — призвать освободить его”, — сказал он.
В руках у участников плакаты с надписями: “Что там со свободой слова, Латвия?”, “Руки прочь от российских журналистов!”, “Марат, мы с тобой!”.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва.
Накануне журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан
, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Его подозревают в нарушении европейских санкций против РФ. Претензии к Касему связаны с созданием контента для "Россия сегодня". Журналисту грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.
Задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Сегодня у посольства Латвии в Москве пройдет акция в поддержку журналиста.