https://uz.sputniknews.ru/20230108/vrach-rasskazal-o-smertelno-opasnyx-preparatax-dlya-poxudeniya-29043909.html

Врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения

Врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения

Диетолог назвал употребление мочегонных средств при похудении смертельно опасным.

2023-01-08T08:01+0500

2023-01-08T08:01+0500

2023-01-08T08:01+0500

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков предупредил об опасности употребления мочегонных и слабительных средств при похудении.По словам специалиста, подобные препараты пагубно влияют на почки и печень. В некоторых случаях их употребление может привести к летальному исходу."У нас около 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность. И даже не знают об этом. Выявляется порой все при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. На этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. Жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз. Никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы", - подчеркнул Ковальков.Диетолог отметил, что мочегонные и слабительные средства никак не влияют на жировую ткань. В организме нет соединений между ней и кишечником или мочевым пузырем."Каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник? На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам возникают такие мифы", — добавил эксперт.Читайте также:Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях

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