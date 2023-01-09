https://uz.sputniknews.ru/20230109/31356758.html

Диетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой

Диетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой

Эксперт рассказал, какие блюда лучше есть зимой, чтобы восполнить нехватку полезных веществ.

2023-01-09T22:00+0500

2023-01-09T22:00+0500

2023-01-09T22:00+0500

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Зимой организму прежде всего не хватает витамина D — его количество резко падает из-за снижения солнечной активности, рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.По ее словам, лучше всего вырабатывать витамин D на солнце, поскольку скупать и принимать большие дозы этого витамина в капсулах может быть опасно.Специалист отметила, что зимой организм испытывает нехватку витаминов А и С, группы B, также никотиновой кислоты. По ее словам, восполнить потребности в них можно за счет разноцветной тарелки.Кроме того, Бронникова отметила пользу традиционных зимних блюд — так называемые "блюда одной кастрюли". Так, в одну кастрюлю кладут мясо, овощи, добавляется масло и крупы. Затем это готовится на медленном огне. Среди таких блюд — жаркое, гуляш, ирландское стью, французские кассероли, тушеное мясо с овощами.Читайте также: Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги

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