https://uz.sputniknews.ru/20230109/31356758.html
Диетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой
Диетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой
Эксперт рассказал, какие блюда лучше есть зимой, чтобы восполнить нехватку полезных веществ.
2023-01-09T22:00+0500
2023-01-09T22:00+0500
2023-01-09T22:00+0500
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Зимой организму прежде всего не хватает витамина D — его количество резко падает из-за снижения солнечной активности, рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.По ее словам, лучше всего вырабатывать витамин D на солнце, поскольку скупать и принимать большие дозы этого витамина в капсулах может быть опасно.Специалист отметила, что зимой организм испытывает нехватку витаминов А и С, группы B, также никотиновой кислоты. По ее словам, восполнить потребности в них можно за счет разноцветной тарелки.Кроме того, Бронникова отметила пользу традиционных зимних блюд — так называемые "блюда одной кастрюли". Так, в одну кастрюлю кладут мясо, овощи, добавляется масло и крупы. Затем это готовится на медленном огне. Среди таких блюд — жаркое, гуляш, ирландское стью, французские кассероли, тушеное мясо с овощами.Читайте также: Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги
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здоровье зима диета какого витамина каких микроэлементов чего не хватает организму зимой как питаться правильно зимой полноценно чтобы не заболеть восполнить витамины какие блюда есть зимой полезное правильное питание совет эксперта диетолога врача
здоровье зима диета какого витамина каких микроэлементов чего не хватает организму зимой как питаться правильно зимой полноценно чтобы не заболеть восполнить витамины какие блюда есть зимой полезное правильное питание совет эксперта диетолога врача
Диетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой
Эксперт рассказал, какие блюда лучше есть зимой, чтобы восполнить нехватку полезных веществ.
Зимой организму прежде всего не хватает витамина D — его количество резко падает из-за снижения солнечной активности, рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.
По ее словам, лучше всего вырабатывать витамин D на солнце, поскольку скупать и принимать большие дозы этого витамина в капсулах может быть опасно.
"Даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук зимнему солнышку и несколько минут так постоять", — приводит
слова Бронниковой агентство "Прайм".
Специалист отметила, что зимой организм испытывает нехватку витаминов А и С, группы B, также никотиновой кислоты. По ее словам, восполнить потребности в них можно за счет разноцветной тарелки.
Кроме того, Бронникова отметила пользу традиционных зимних блюд — так называемые "блюда одной кастрюли". Так, в одну кастрюлю кладут мясо, овощи, добавляется масло и крупы. Затем это готовится на медленном огне. Среди таких блюд — жаркое, гуляш, ирландское стью, французские кассероли, тушеное мясо с овощами.